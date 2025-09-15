Scopri l'eleganza e la funzionalità delle cucine moderne

Come organizzare un flusso di lavoro efficiente nelle cucine moderne

Quando la cucina è capace di agevolare i tuoi ritmi ogni gesto diventa facile. Per questo, l'area dedicata alla cottura, al lavaggio e alla conservazione devono essere vicine, in modo da ridurre gli spostamenti e migliorare l’ergonomia.



Nelle cucine moderne il piano cottura e il lavello possono essere integrati nel top della composizione oppure accolti dalla penisola o dal blocco isola. Il forno è sotto il piano cottura o alloggiato in colonna in una corretta soluzione di continuità. Il lavello non dovrebbe essere troppo lontano dalla lavastoviglie, così il passaggio di pentole, bicchieri e piatti sarà pratico e immediato. Anche il frigorifero va mantenuto all’interno del triangolo operativo. La distanza ideale tra i suddetti elementi non dovrebbe superare i 90-100 cm.