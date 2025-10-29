Cucina angolare con isola: guida alla progettazione

Quali elementi funzionali si possono affiancare all'isola

Se desideri una superficie d'appoggio più ampia nella tua cucina angolare con isola potresti aggiungere degli elementi pratici nella quotidianità, accostati al blocco centrale.



Quando l’esigenza è quella di fare una colazione o un pranzo veloce, un piano snack è la soluzione perfetta. È collocato a sbalzo ed è leggermente più alto rispetto al top principale. Abbinalo a degli sgabelli che si nascondono sotto la sporgenza quando non servono.



L'isola può accogliere anche un ampio bancone o un vero e proprio tavolo da pranzo, attorno al quale potrai disporre delle sedie moderne per cucina oppure delle panche. Il tavolo sarà utile per i pranzi domenicali oppure per fare due chiacchiere nei momenti conviviali.



Scavolini presenta Lumina, con ante in Fenix NTM Rosso Jaipur e vetro dogato Pas Dosé. Le finiture con effetto perlescente sono disponibili per i frontali in vetro, anche con estetica canneté.



Natural di Stosa ha tutto ciò che serve per incontrare il living e completarlo con stile. Le ante impiallacciate offrono diverse tonalità e finitura liscia, dogata o cannettata.



La matericità è protagonista della cucina Margot di Euromobil, che si esprime attraverso la bellezza della pietra naturale. Il marmo Emperador lucido ci connette con la natura e regala atmosfere uniche e senza tempo.