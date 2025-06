Sedie moderne per cucina, design e praticità

Tavoli e sedie per cucine moderne: come abbinarli

L’abbinamento tra i due complementi può seguire due strade. Da un lato, si può puntare su una combinazione in cui sedie e tavolo sono coordinati. Una seduta in legno può valorizzare una cucina moderna in legno, ma non è una regola fissa.



Possiamo scegliere un contrasto ben studiato che richiama uno dei colori predominanti dell’ambiente, anche in un materiale differente. Troviamo oltre al legno il metallo e policarbonato o polipropilene, anche rigenerati. I modelli imbottiti sono rivestiti in tessuto, cuoio o ecopelle.



Suite di Lube è inserita nella cucina modello Clover. Ha struttura in legno massello tinto. Seduta e schienale sono rivestiti in cuoio, declinato in diverse tonalità.