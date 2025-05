Sedie imbottite per sala da pranzo, comfort e design

I materiali per la struttura

Le sedie imbottite per sala da pranzo con struttura in legno sfoggiano un fascino naturale.

Non mancano le proposte in metallo verniciato o rivestito, ideali per chi cerca un design moderno o industriale.

In entrambi i casi devono integrarsi o creare un look interessante con gli altri arredi presenti nel soggiorno.

Se, oltre alle sedute attorno al tavolo, hai bisogno di qualche posto extra una sedia impilabile può essere riposta comodamente in ripostiglio quando non in uso.



La sedia Blume di Pedrali è un modello impilabile con gambe in estruso di alluminio che evocano la forma di un fiore. Un supporto strutturale in acciaio è posto sotto al sedile. La seduta è disponibile anche con braccioli.