Estetica moderna e minimalista per le nuove sedie in metallo

Redazione - 28 aprile 2016

7 buoni motivi per scegliere le sedie in metallo

Per il soggiorno le tendenze d’arredo propongono, da abbinare al tavolo da pranzo, un’ampia gamma di sedie in metallo. Ecco 7 buoni motivi per sceglierle: Rappresentano una perfetta espressione del minimalismo moderno , di un’eleganza sobria che mette tutti d’accordo, e allo stesso tempo sono il risultato di una progettazione che è garanzia di comfort e praticità.

Sono robuste e durevoli ma leggere, si spostano senza alcuno sforzo da un ambiente all'altro.

Sono estremamente versatili dal punto di vista stilistico: si integrano armoniosamente in ogni contesto, anche in quelli arredati secondo un gusto più tradizionale.

Il metallo rende possibili diverse finiture: può essere ad esempio satinato, cromato, laccato, verniciato (e in quanto alle colorazioni non esistono limiti); ciò contribuisce a incrementare notevolmente l'offerta relative alle sedie. Ce ne sono per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Non richiedono manutenzione e si puliscono in pochi istanti.

Durano a lungo e non temono l'usura.

e non temono l’usura. Si sposano egregiamente con numerosi altri materiali, dal legno ai tessuti, di conseguenza non soltanto possono essere caratterizzate da affascinanti mix materici, per quanto facilitano al massimo gli abbinamenti con altri elementi d’arredo, a cominciare dal tavolo.

Scopriamo, dunque, i nuovi modelli del 2021. In particolare, quelli presentati nel corso del Supersalone 2021. Cominciamo con la sedia Dada di Bontempi, disponibile con o senza braccioli. La struttura è in acciaio laccato, la scocca è imbottita e può essere rivestita in ecopelle, velluto tecnico, tessuto Mambo, tessuto Lulù, nabuk, pura lana vergine, velluto e pelle premium.

Le caratteristiche dei modelli visti al Supersalone

Le sedie in metallo esposte al Supersalone 2021 hanno una caratteristica comune: le linee leggere e slanciate. Molti modelli presentano morbide imbottiture che aumentano il grado di comodità e al tempo stesso catturano l’attenzione coi loro volumi più importanti, messi in risalto dalle gambe e dai braccioli sottili.



Alle sedie interamente realizzate in metallo si affiancano modelli che abbinano il metallo della scocca ad altri materiali, per la seduta ad esempio, o lo schienale: polipropilene, resine e filato di poliestere.

Per quanto concerne invece le sedie in metallo con imbottitura, i mix di materiali vedono protagonisti i rivestimenti. La scelta è assai ampia: accanto ai più diversi tessuti – dal velluto alla seta, dal cotone al nabuk - troviamo anche la pelle e l’ecopelle. Ma ecco altri esempi, per passare dalla teoria alla pratica.



Nella prima foto vedete la sedia Wolfgang X disegnata da Luca Nichetto per Fornasaring, rivisitazione dell’iconica Wolfang. Per la struttura, il legno è stato sostituito dal metallo sottile; la seduta e lo schienale sono in resina poliolefinica di ultima generazione. La sedia è impilabile.



Nella seconda foto ecco Blume di Pedrali, designer Sebastian Herkner. Le forme sono morbide e arrotondate, il profilo in estruso di alluminio crea una silhouette a forma di fiore. La generosa imbottitura è in schiumato poliuretanico, per il rivestimento si sceglie fra numerosi tessuti e colori.



Abbiamo poi She, una creazione di Massimo Castagna per Tonelli. La struttura è in tubolare di metallo da 20mm, disponibile nelle finiture cromo lucido e canna di fucile lucido o verniciata goffrata nero, grigio antracite e bianco. La seduta e lo schienale imbottiti sono rivestiti in pelle o ecopelle.

A quali tavoli abbinare questo tipo di sedute

E anche quando si tratta di individuare il giusto abbinamento fra sedie in metallo e tavolo, le prime rivelano tutta la loro versatilità. Le possibilità, infatti, sono diverse: Chi ama la continuità può optare per un tavolo in metallo , ottenendo così un intrigante look urban chic.

Scelte di grande impatto coincidono con i contrasti materici: si può quindi scegliere un tavolo in legno oppure in legno e metallo, creando un insieme più dinamico ma anche atmosfere più calde.

Interessante alternativa è il tavolo con il piano in vetro e le gambe in metallo: queste ultime costituiscono il collegamento perfetto con le sedie, mentre il ptop dona luminosità e ulteriore leggerezza visiva.

e le : queste ultime costituiscono il collegamento perfetto con le sedie, mentre il ptop dona luminosità e ulteriore leggerezza visiva. Le nuove tendenze conducono anche all’accostamento di sedie in metallo e tavoli con piani in gres porcellanato o marmo, che diventano strumenti per la definizione di affascinanti declinazioni cromatiche. La struttura, in questi casi, è a sua volta in metallo.

Dal punto di vista stilistico si può puntare su un armonioso allineamento o “giocare” con le forme, per esempio abbinando a sedie dalle linee squadrate e geometriche un tavolo rotondo oppure ovale e viceversa. Ma andiamo avanti con la scoperta delle nuove proposte.



Nella prima foto, l’originale sedia impilabile Sailor di Tonon che, come suggerisce il nome, è ispirata al mondo della barche. La cima nautica utilizzata per la sua realizzazione è in poliestere ad alta tenacità, la struttura è in acciaio verniciato a polvere. Da notare gli affascinanti giochi di nodi e intrecci. Si sceglie fra più colori. Il piccolo tavolo rotondo è interamente in metallo, la tonalità è la stessa che caratterizza la struttura della sedia. Una combinazione che, nella sua semplicità, risulta vincente.



Protagonista della seconda immagine è l’audace Shira di Roberto Cavalli Home Interiors, concepita per catalizzare l’attenzione. Il rivestimento è in seta Wild Jaguar – l’animalier non poteva mancare – e pelle nera, le sottili gambe in metallo a cono sono verniciate oro. Il tavolo scultura Kibo, dello stesso brand, altra novità targata 2021, presenta un imponente basamento centrale, anch’esso in metallo dorato, nonché un top con lastra in Carbalho grigio lucido e un Lazy Susan in gres porcellanato Grey.



Nella terza foto ecco la sedia Akiko di Gallotti&Radice, designer Oscar e Gabriele Buratti. Il basamento è in metallo verniciato colore "warm grey", la struttura interna è in legno e derivati. La voluminosa imbottitura è realizzata in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate e fibra poliestere ignifughi. Per il rivestimento sono disponibili svariati tessuti e soluzioni in pelle. Il tavolo Shiro, lanciato nel 2021, presenta un piano intarsiato in legno nella finitura “Ebano Capri”, basi ovalizzate rivestite in massello fresato di legno nella medesima finitura e dettagli in metallo cromato nero.

Non solo per interno: scopri le nuove sedie in metallo per l'outdoor