Specchio entrata: quale scegliere e come collocarlo

Perché scegliere uno specchio entrata a figura intera

Lo specchio per entrata a figura intera è scenografico e aggiunge valore ad uno spazio ben dimensionato. È molto utile per controllare il proprio look dalla testa ai piedi prima di uscire di casa.



In questo caso dovrai considerarne la giusta dimensione. La sua parte superiore dovrebbe superare di almeno 20 cm l'altezza degli occhi dell'utilizzatore più alto in famiglia.



Il mercato offre tipologie da fissare saldamente al muro oppure a libera installazione, in modo da poterli spostare al bisogno.



Phantom di Fiam Italia è realizzato in vetro fuso retro argentato con spessore di 6 mm. Se appeso verticalmente raggiunge un'altezza di 190 oppure 198 cm.