Redazione - 27 settembre 202402 ottobre 2026
Stufa combinata legna pellet: vantaggi, consumi e prezzi
Una guida completa sulla stufa combinata legna pellet: come funziona questo modello ibrido ad alta efficienza che semplifica la gestione quotidiana.
Redazione - 27 settembre 202402 ottobre 2026
Perché scegliere una stufa combinata legna pellet
La stufa combinata legna pellet è una soluzione ibrida, tecnologicamente avanzata ed efficiente per il riscaldamento della casa. Possono essere utilizzati entrambi i combustibili, scegliendo tra la praticità del pellet o il fascino irreristibile della legna che arde. I vantaggi sono davvero tanti:
- L'efficienza energetica delle moderne stufe ibride assicura un rendimento elevato con un minore consumo di combustibile.
- La possibilità di alternare le due risorse consente di scegliere quella più conveniente in base al prezzo sul mercato.
- Questi modelli possono riscaldare gli ambienti attraverso un sistema di canalizzazione. La potenza e la ventilazione sono regolabili, permettendo di adattare il comfort termico alle diverse esigenze.
- La stufa combinata legna e pellet usa fonti rinnovabili e, rispetto a gas e gasolio, non aggiunge nuova CO2 fossile all'atmosfera: per questo ha un impatto climatico molto più basso.
- Proprio come le stufe a pellet moderne, anche i modelli ibridi, quando raggiungono le 5 stelle, hanno valori di emissione più bassi, cioè emettono molte meno polveri sottili rispetto agli apparecchi più datati.
Come funziona la stufa combinata legna pellet
La stufa combinata legna pellet è progettata per bruciare due combustibili. Quando la legna si esaurisce, dei sensori lo rilevano e la stufa passa automaticamente al pellet, così il riscaldamento non si interrompe.
Un termostato integrato permette di impostare la temperatura desiderata, che viene mantenuta con regolazione automatica. Le stufe ibride si controllano con telecomando, display o app. I modelli migliori hanno la pulizia automatica del braciere e, in certi casi, prevedono la canalizzazione per portare il calore in altri ambienti della casa.
Il funzionamento a pellet richiede energia elettrica. In caso di blackout la stufa può continuare a scaldare a legna. Come per ogni stufa a biomassa servono una canna fumaria adeguata e una manutenzione regolare.
Quanto si spende in una stagione
Il consumo stagionale della stufa ibrida dipende da tre fattori: la metratura della casa, il suo isolamento e quante ore al giorno viene accesa. La tabella seguente propone tre scenari tipo, con il calore richiesto e il consumo corrispondente di pellet e di legna, per farsi un'idea della spesa annua con ciascun combustibile.
|Casa / uso
|Calore richiesto
|Pellet
|Legna
|Piccola o ben isolata, uso parziale
|~6.000 kWh
|~1.400 kg (≈95 sacchi), ~680 €
|~18 q, ~420 €
|Media, uso regolare
|~10.000 kWh
|~2.400 kg (≈160 sacchi), ~1.130 €
|~30 q, ~700 €
|Grande o poco isolata
|~15.000 kWh
|~3.600 kg (≈240 sacchi), ~1.700 €
|~45 q, ~1.050 €
Stufe a pellet legna combinate: i prezzi
Il prezzo d'ingresso per una stufa ibrida parte generalmente da circa 2.500-3.000 euro per i modelli base, mentre per soluzioni di fascia media ci si attesta tra i 3.500 e i 5.000 euro. I prodotti top di gamma di marchi prestigiosi possono facilmente superare i 6.000-8.000 euro.
A giustificare queste cifre sono i materiali di pregio (come ghisa ad alto spessore, acciaio inox e vetro ceramico resistente fino a 750 °C - 800 °C), gli automatismi di passaggio tra legna e pellet, i sistemi di canalizzazione avanzati e la gestione smart tramite app.
Stufa combinata legna pellet: domande frequenti
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Come funziona la stufa combinata legna pellet?La stufa ibrida sfrutta due camera di combustione distinte oppure un unico focolare per bruciare sia legna sia pellet. Nelle guide d'arredo di Arredamento.it spieghiamo come questi sistemi passino automaticamente da un combustibile all'altro, garantendo la suggestione della fiamma a legna e la praticità del pellet.
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Quali sono i vantaggi principali delle stufe ibiride?Il vantaggio risiede nella continuità di riscaldamento: quando il pellet si esaurisce, la stufa accende automaticamente la legna, senza far scendere la temperatura in casa. Questo sistema assicura contribuisce ad un sensibile risparmio economico sui costi energetici complessivi per tutta la stagione.
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Come avviene il passaggio automatico tra legna e pellet nelle stufe?I sensori elettronici interni rilevano l'esaurimento della legna nel focolare e la diminuzione della temperatura. Automaticamente la centralina attiva il caricamento del pellet e la candeletta di accensione, avviando la combustione senza alcuna interruzione nell'erogazione del calore domestico, in totale sicurezza per la casa.
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Le stufe combinate necessitano della canna fumaria ?Sì, la canna fumaria deve essere dimensionata e certificata secondo i requisiti della combustione a legna, che presenta temperature dei fumi superiori al pellet. Sulle pagine di Arredamento.it raccomandiamo condotti in acciaio inox coibentato ad alto spessore, ideali per resistere alle sollecitazioni termiche e garantire un tiraggio sempre ottimale.
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È possibile canalizzare l'aria calda prodotta dalla stufa combinata?Sì, le stufe ibride canalizzabili integrano ventilatori dedicati ed uscite per distribuire l'aria calda verso altre stanze adiacenti. La regolazione termostatica indipendente permette di gestire il flusso di calore nei diversi ambienti, garantendo una temperatura uniforme.
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Quali certificazioni ambientali e incentivi ci sono sulle stufe ibride?I modelli avanzati raggiungono le 4 o 5 stelle della certificazione Aria Pulita per l'abbattimento delle polveri sottili. Per accedere agli incentivi del Conto Termico è possibile verificare la rispondenza alle norme sui rendimenti minimi delle stufe sul portale dell'organismo di controllo energetico GSE.