Stufa combinata legna pellet: vantaggi, consumi e prezzi

Come funziona la stufa combinata legna pellet

La stufa combinata legna pellet è progettata per bruciare due combustibili. Quando la legna si esaurisce, dei sensori lo rilevano e la stufa passa automaticamente al pellet, così il riscaldamento non si interrompe.



Un termostato integrato permette di impostare la temperatura desiderata, che viene mantenuta con regolazione automatica. Le stufe ibride si controllano con telecomando, display o app. I modelli migliori hanno la pulizia automatica del braciere e, in certi casi, prevedono la canalizzazione per portare il calore in altri ambienti della casa.



Il funzionamento a pellet richiede energia elettrica. In caso di blackout la stufa può continuare a scaldare a legna. Come per ogni stufa a biomassa servono una canna fumaria adeguata e una manutenzione regolare.