Modelli, misure e collocazione del tavolo penisola per la cucina

Ecco le diverse tipologie di tavoli per penisola cucina

Il tavolo penisola cucina è molto apprezzato per la sua comodità, funzionalità ed estetica, può offrire un pratico piano di lavoro supplementare, offrendo più spazio per svolgere le attività culinarie. Tuttavia, la sua principale funzione è quella di tavolo: occupa poco spazio e può essere utilizzato per gustare una deliziosa colazione, un pranzo veloce o una cena informale. Esistono due fondamentali tipologie: I tavoli estraibili : piani progettati per essere inseriti all'interno dei mobili della cucina, offrendo così una soluzione salvaspazio perfetta.

: piani progettati per essere inseriti all'interno dei mobili della cucina, offrendo così una soluzione salvaspazio perfetta. I tavoli fissi: piani di lavoro sostenuti da gamboni o sostegni e realizzati nello stesso materiale della penisola stessa o con materiali diversi come alluminio o acciaio. Le configurazioni più diffuse per i tavoli penisola sono quelle a forma di L o C, queste forme permettono di massimizzare lo spazio di utilizzo e offrono una dinamicità nell'organizzazione degli spazi all'interno dell'ambiente culinario. Veneta Cucine propone Start Time con penisola, un design dalle linee pure e colori pastello, che conferiscono alla cucina uno sapore giovane ed inedito. Questa combinazione di elementi crea un ambiente contemporaneo che si ispira alla naturalezza e alla semplicità. Easy table di Elmar è un tavolo in alluminio verniciato bianco completamente a scomparsa che è possibile inserire in una composizione a penisola.

Quali sono le misure del tavolo a penisola cucina

Il primo aspetto da tenere in considerazione quando si decide di inserire nel nostro ambiente un tavolo penisola cucina riguarda le misure disponibili, bisogna avere sufficiente spazio per poterla installare. Se lo spazio disponibile è limitato, è consigliabile optare per un piano più piccolo, si avrà così una comoda superficie per lavorare senza appesantire l'ambiente. Se invece disponete di uno spazio più ampio, potete optare per elemento grande, che vi permetterà di avere una superficie aggiuntiva per la preparazione dei cibi e un'area dedicata per consumare i pasti. Si possono considerare le seguenti indicazioni di riferimento: Il tavolo penisola dovrebbe avere una lunghezza di almeno 90 cm per permettere un utilizzo agevole e per avere un impatto visivo equilibrato nell'ambiente.

Se il piano verrà utilizzato per la preparazione dei cibi, è consigliabile optare per una profondità di circa 90 cm, ideale per offrire una superficie sufficientemente comoda per operare.

È consigliabile lasciare uno spazio di almeno 90-100 cm tra la cucina e la penisola per consentire un agevole passaggio e per facilitare l'apertura di eventuali ante o cassetti retrostanti. La cucina modello Evolution con penisola di Scavolini è realizzata con ante in decorativo Concrete Medium e ante laccato opaco Bianco Prestige. Realizzata con attenzione ai dettagli per soddisfare la ricerca di design, comfort e qualità.

Scopri quando scegliere il tavolo penisola cucina

Il tavolo penisola cucina offre la possibilità di creare una definizione leggera ed equilibrata tra la cucina e la zona living, lasciando i due spazi accessibili e comunicanti tra loro. Ciò permette a chi si dedica alla preparazione dei pasti di non sentirsi escluso dalle conversazioni e di godere della compagnia degli ospiti, rappresenta inoltre la soluzione ideale per chi desidera un ambiente fluido e senza barriere. La presenza di una penisola permette inoltre di avere tutto ciò di cui si ha bisogno a portata di mano, riducendo la necessità di doversi spostare continuamente tra i vari punti della cucina. Zenzero di Arrex Le Cucine è un modello impiallacciato in legno di rovere con nodi e venature in evidenza, disponibile in versione laccata in centinaia di colori diversi. Le soluzioni compositive sono infinite, i suoi mobili armonizzano e definiscono lo spazio aperto.

Lo stile e l'illuminazione del tavolo penisola cucina