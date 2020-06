8 tavoli allungabili per la cucina scelti per voi

Redazione - 17 giugno 2015

3 consigli utili per scegliere il tavolo se la cucina è piccola

La tua cucina è piccola e proprio non c’è posto per un tavolo di dimensioni standard? Esistono alternative che permettono di non fare alcun sacrificio in termini di comfort e funzionalità. La migliore, senza dubbio, è rappresentata dai tavoli allungabili.



Quando sono chiusi, offrono dai 2 ai 4 posti; se aperti, permettono di sistemare senza difficoltà anche 8-10 sedie, in alcuni casi di più. Un’altra ottima opzione è rappresentata dai tavoli estraibili (o a scomparsa), che hanno l’aspetto di normali cassetti (o basi con cestoni) e, al momento opportuno, si trasformano in una pratica superficie di appoggio. Il numero di posti, però, resta contenuto.



Stessa cosa dicasi per i tavoli pieghevoli, che però hanno il grande pregio di poter essere posizionati sia contro una parete che al centro della stanza. Si tratta di 3 soluzioni molto valide, tuttavia in questa sede vogliamo focalizzarci sui modelli che si allungano, i più adatti a chi ha una famiglia numerosa o ama accogliere ospiti nella propria cucina.

Cream table quadrato di Calligaris

La collezione Cream table di Calligaris è composta da un tavolo allungabile rotondo, uno rettangolare e uno quadrato. Noi vogliamo mostrarvi proprio quest’ultimo, perfetto per la cucina (ma anche per la sala da pranzo). Caratterizzato da un design semplice ma curato in ogni particolare, presenta un piano con angoli arrotondati e gambe a sezione rettangolare.



Per allungarlo è sufficiente tirare verso l’esterno i due semipiani ed estrarre l’allunga centrale a libro. Può accogliere fino a 6 persone. Per quanto riguarda le finiture del piano stesso, si sceglie fra impiallacciatura (marrone chiaro e più scuro) e laccatura (bianca).



Le medesime tonalità contraddistinguono la struttura e le gambe, che invece sono in legno massello. Misure di questo prodotto: altezza 75 cm, larghezza 90 cm (130 cm), profondità 90 cm. Della famiglia Cream fanno parte anche sedie e sgabelli, quindi si possono ottenere gli abbinamenti perfetti.

Il tavolo Nemo Drive di Cattelan Italia

Il tavolo rettangolare senza spigoli Nemo Drive di Cattelan Italia, designato da Paolo Cattelan, è la proposta perfetta per le cucine contemporanee ed essenziali e per chi predilige i materiali leggeri ma resistenti. La base è in acciaio verniciato goffrato bianco o graphite, per quanto riguarda il piano si sceglie invece fra laminato bianco climb, ossido grigio, noce, grigio Londra Fenix o castoro Ottawa Fenix.



Sono disponibili diverse allunghe da utilizzare in base alle esigenze del momento; la larghezza massima è pari a 230 cm oppure 330 cm (quindi oltre 3 metri). Il numero dei posti, quando il tavolo è aperto, varia invece da 8 a 14 (dipende, appunto, dalle allunghe impiegate). Al momento dell’acquisto, il cliente riceve anche una borsa speciale per le prolunghe.

Il tavolo Gualtiero by Miniforms

Paolo Cappello ha creato il tavolo allungabile Gualtiero per Miniforms, azienda veneta, proprio pensando alle cucine più piccole. Ma anche agli appartamenti di dimensioni ridotte e, più in generale, agli spazi intimi e raccolti. Ha una sola gamba centrale, disponibile in rovere fiammato o laccato (Albicocca, Antracite, Bianco, Blu Intenso, Canapa, Grigio Polvere, Grigio Seta, Juta, Nero, Rosso Marsala, Verde Veronese, Visone). La piastra è in metallo bianco o nero.



Il piano può essere invece in Fenix, laccato, rovere noce canaletto o frassino e anche in questo caso si sceglie fra numerose tonalità. In riferimento alle misure, invece, le opzioni sono 3: cm 80-110-140 x 80 x 78 h.

cm 100-130-160 x 80 x 78 h.

cm 120-150-180 x 80 x 78 h.

Fixed: cm 80 x 80 x 75 h.

cm 100 x 80 x 75 h.

cm 120 x 80 x 75 h.

Un tavolo pratico, allegro, che mette di buonumore e assicura elevati livelli di praticità.

Il tavolo allungabile Menù di Bonaldo

Caratterizzato da spessori minimi che ne riducono l’ingombro e determinano un’accattivante leggerezza formale, il tavolo Menù progettato da Bartoli Design per Bonaldo si può estendere a seconda delle esigenze del momento grazie a prolunghe manuali indipendenti.



Le gambe di questo tavolo sono in metallo verniciato (colori disponibili: grigio antracite opaco, bianco opaco, tortora opaco) , il piano è disponibile in differenti finiture di legno laccato opaco (stesse finiture di cui sopra), cristallo oppure ceramica. Per la cucina, naturalmente, il legno laccato è la versione più indicata.



Passiamo alle dimensioni: l’altezza di Menù è pari a 75 cm, la profondità equivale invece a 80 cm. Quando il tavolo è chiuso, la larghezza è pari a 125 cm; quando è aperto, raggiunge i 170 cm e c’è quindi posto per 10 commensali.

Il tavolo Wonder di Bontempi

Bontempi, azienda marchigiana specializzata nella produzione di complementi per la zona giorno e la zona notte, propone il tavolo ellittico Wonder, che si allunga in pochi attimi e con estrema facilità tramite un meccanismo telescopico sincronizzato e arriva ad accogliere fino a 12 persone.



La struttura in acciaio laccato (numerose le finiture disponibili, fra cui Alluminio, Bianco, Sabbia, Antracite, Nero Opaco e Grigio Chiaro) e il piano disponibile in legno laccato, cristallo laccato o cristallo velvet antigraffio (anche in questi casi si sceglie fra diverse tonalità) lo rendono perfetto per le cucine caratterizzate da un design moderno, in particolar modo dall’industrial style.



Le dimensioni del tavolo a botte Wonder sono le seguenti: larghezza 170/250 cm, profondità 106 cm, altezza 75 cm.

Atlante, una proposta firmata Riflessi

Atlante è l’iconico tavolo allungabile di Riflessi. È in legno, con gambe a cavalletto larghe 17 cm; le guide che consentono di estenderlo sono in alluminio anodizzato. Le allunghe abbigliate sono alloggiate all’interno. Sia il piano che le prolunghe hanno uno spessore parti a 30 mm con bordi bisellati.



Con la sua struttura essenziale ma rigorosa, Atlante diventa il protagonista assoluto dell’ambiente in cui viene collocato e garantisce un elevato grado di comodità e praticità. Quando è aperto presenta indubbiamente una mole non indifferente, ma quando è chiuso sorprende per il ridotto ingombro.



Il piano è disponibile nelle seguenti finiture: Rovere tinto wengè poro aperto, Rovere tinto cenere poro aperto, Rovere tinto noce poro aperto, Rovere tinto miele poro aperto, Rovere tinto grigio poro aperto, Rovere tinto tabacco poro aperto, Rovere tinto naturale poro aperto, Rovere tinto coke poro aperto, Rovere tinto ciliegio poro aperto, Rovere tinto bianco poro aperto e Rovere nodato miele.

Il tavolo rotondo Edo di Bauline