Redazione - 08 settembre 201520 gennaio 2026
Tutto quello che c'è da sapere sulle termostufe a legna
Le termostufe a legna moderne sono dotate di tecnologia all'avanguardia e il loro design è accattivante.
Come funzionano le termostufe a legna
Le termostufe a legna sono collegate all'impianto idraulico della casa. Attraverso uno scambiatore di calore, l'energia prodotta dalla combustione della legna scalda l'acqua che circola nei termosifoni o nei pannelli radianti a pavimento. L'acqua calda prodotta viene distribuita dove serve: bagni, cucina e lavanderia.
Se il sistema sistema è abbinato ad un un bollitore di accumulo (puffer), garantisce una riserva di acqua calda sanitaria da utilizzare quando la stufa è spenta. Secondo la norma UNI 10683 lo scarico dei fumi deve avvenire obbligatoriamente a tetto oltre il colmo dell'edificio.
Flamma 14 Ceramica di EdilKamin è una termostufa a legna con un vetro ampio. Viene collegata agli impianti esistenti per riscaldare i termosifoni, i pannelli radianti a pavimento e l'acqua calda sanitaria.
Termostufe a legna: i vantaggi
- Investire nelle termostufe a legna, così come acquistare stufe a pellet moderne, significa diminuire la dipendenza dai combustibili fossili come il gas metano.
- La legna rimane il combustibile più economico sul mercato, permettendo un risparmio energetico che può superare il 50% rispetto ai sistemi tradizionali.
- La gestione smart della combustione, grazie a valvole termostatiche elettroniche, assicura che non un solo ciocco venga sprecato, modulando la potenza in base alla temperatura dell'acqua richiesta dall'impianto.
- È una scelta che massimizza il rendimento termico, garantendo un ritorno dell'investimento rapido e tangibile.
- La tecnologia integra sistemi di post-combustione avanzati che ottimizzano la resa termica riducendo drasticamente le emissioni di polveri sottili, rendendo questi apparecchi conformi alle più severe certificazioni ambientali.
- Il design della termostufa a legna è personalizzabile, per armonizzarsi con lo stile dell'arredo.
Belvedere 20s di Klover è una termostufa a legna che unisce alta tecnologia e un design elegante, con certificazione ambientale 5 stelle.
Termostufe a legna vs caldaia a condensazione e pompa di calore
|Criterio di Confronto
|Termostufa a Legna (Idro)
|Caldaia a Condensazione (Gas)
|Pompa di Calore (Elettrica)
|Costo del Combustibile
|Minimo se biomassa locale
|Elevato (Soggetto a accise)
|Medio (Variabile tariffe luce)
|Indipendenza Energetica
|Massima (Funziona senza gas)
|
Nulla
|Parziale (Ottima con Fotovoltaico)
|Impatto CO2
|Neutro (Ciclo naturale carbonio)
|Alto (Combustibile fossile)
|Basso (Se da rinnovabili)
|Calore d'Ambiente
|Irraggiamento + Convezione
|Termosifoni e acqua calda sanitaria
|Aria/Acqua (Bassa temp.)
|Funzioni Extra
|Acqua Sanitaria + Cottura Cibi
|Solo riscaldamento/acqua
|Riscaldamento e raffrescamento
Noir M di Caminetti Montegrappa ha un design minimal ed è disponibile in rosso, nero, moka e greige.
Termostufe a legna: aspetti da considerare prima dell'acquisto
La pianificazione degli spazi è fondamentale nell'integrazione delle termostufe a legna nelle abitazioni contemporanee. Un errore comune è limitarsi a considerare le dimensioni dell'apparecchio, che mediamente si attestano sui 60x60 cm, con un'altezza variabile tra i 110 e i 130 cm. È indispensabile prevedere un raggio di manovra frontale libero di almeno 80-100 cm. Questo spazio è vitale per consentire l'apertura totale dello sportello e il caricamento dei ciocchi.
La gestione del combustibile rappresenta la sfida logistica principale. La legna deve essere conservata in un luogo perfettamente asciutto e ventilato per garantire che l'umidità residua scenda sotto il 20%. All'interno del locale d'installazione è consigliabile predisporre un portalegna per avere tutto a portata di mano quando serve.
Idropiu 34 Maxi di Laminox è realizzata con acciaio di alto spessore. È una termostufa di alta qualità certificata 5 stelle.
Termostufe a legna: il fabbisogno termico
Il calcolo della potenza necessaria per le termostufe a legna si basa sul fabbisogno termico dell’edificio, espresso in Watt per metro cubo. Una potenza di 20 W è sufficiente per riscaldare case a basso consumo energetico. Se l'edificio è ben coibentato servono almeno 50 W. Nelle case datate e prive di cappotto termico devi considerare un dispositivo da 100-150 W.
Determinare correttamente questo valore è essenziale per evitare il sovradimensionamento, che causerebbe uno spreco di combustibile e un eccessivo stress termico ai componenti della termostufa. Il sottodimensionamento, invece, non garantirebbe il comfort termico durante i picchi di freddo. Per ottenere prestazioni ottimali in una casa nuova di circa 150 mq servono 7,5 kW.
Serie S Termojolly EVO di Jolly Mac ha dimensioni compatte. La tecnologia EVO soddisfa i limiti di efficienza e rispetta l'ambiente con basse emissioni di sostanze volatili. Ha una potenza nominale di 7,97 kW.