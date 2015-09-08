- 20 gennaio 2026

  1. HOME
  2. Ristrutturare Casa
  3. Stufe
  4. Tutto quello che c'è da sapere sulle termostufe a legna

Tutto quello che c'è da sapere sulle termostufe a legna

Le termostufe a legna moderne sono dotate di tecnologia all'avanguardia e il loro design è accattivante.

  1. Come funzionano le termostufe a legna
  2. Termostufe a legna: i vantaggi
  3. Termostufe a legna vs caldaia a condensazione e pompa di calore
  4. Termostufe a legna: aspetti da considerare prima dell'acquisto
  5. Termostufe a legna: il fabbisogno termico

- 20 gennaio 2026

Come funzionano le termostufe a legna

Le termostufe a legna sono collegate all'impianto idraulico della casa. Attraverso uno scambiatore di calore, l'energia prodotta dalla combustione della legna scalda l'acqua che circola nei termosifoni o nei pannelli radianti a pavimento. L'acqua calda prodotta viene distribuita dove serve: bagni, cucina e lavanderia.

Se il sistema sistema è abbinato ad un un bollitore di accumulo (puffer), garantisce una riserva di acqua calda sanitaria da utilizzare quando la stufa è spenta. Secondo la norma UNI 10683 lo scarico dei fumi deve avvenire obbligatoriamente a tetto oltre il colmo dell'edificio.

Flamma 14 Ceramica di EdilKamin è una termostufa a legna con un vetro ampio. Viene collegata agli impianti esistenti per riscaldare i termosifoni, i pannelli radianti a pavimento e l'acqua calda sanitaria.

Termostufe a legna: i vantaggi

  • Investire nelle termostufe a legna, così come acquistare stufe a pellet moderne, significa diminuire la dipendenza dai combustibili fossili come il gas metano. 
  • La legna rimane il combustibile più economico sul mercato, permettendo un risparmio energetico che può superare il 50% rispetto ai sistemi tradizionali.
  • La gestione smart della combustione, grazie a valvole termostatiche elettroniche, assicura che non un solo ciocco venga sprecato, modulando la potenza in base alla temperatura dell'acqua richiesta dall'impianto.
  • È una scelta che massimizza il rendimento termico, garantendo un ritorno dell'investimento rapido e tangibile.
  • La tecnologia integra sistemi di post-combustione avanzati che ottimizzano la resa termica riducendo drasticamente le emissioni di polveri sottili, rendendo questi apparecchi conformi alle più severe certificazioni ambientali.
  • Il design della termostufa a legna è personalizzabile, per armonizzarsi con lo stile dell'arredo. 

Belvedere 20s di Klover è una termostufa a legna che unisce alta tecnologia e un design elegante, con certificazione ambientale 5 stelle.

Termostufe a legna vs caldaia a condensazione e pompa di calore

Criterio di Confronto Termostufa a Legna (Idro) Caldaia a Condensazione (Gas) Pompa di Calore (Elettrica)
Costo del Combustibile Minimo se biomassa locale Elevato (Soggetto a accise) Medio (Variabile tariffe luce)
Indipendenza Energetica Massima (Funziona senza gas)

Nulla 

 Parziale (Ottima con Fotovoltaico)
Impatto CO2 Neutro (Ciclo naturale carbonio) Alto (Combustibile fossile) Basso (Se da rinnovabili)
Calore d'Ambiente Irraggiamento + Convezione Termosifoni e acqua calda sanitaria Aria/Acqua (Bassa temp.)
Funzioni Extra Acqua Sanitaria + Cottura Cibi Solo riscaldamento/acqua Riscaldamento e raffrescamento

Noir M di Caminetti Montegrappa ha un design minimal ed è disponibile in rosso, nero, moka e greige.

Termostufe a legna: aspetti da considerare prima dell'acquisto

La pianificazione degli spazi è fondamentale nell'integrazione delle termostufe a legna nelle abitazioni contemporanee. Un errore comune è limitarsi a considerare le dimensioni dell'apparecchio, che mediamente si attestano sui 60x60 cm, con un'altezza variabile tra i 110 e i 130 cm. È indispensabile prevedere un raggio di manovra frontale libero di almeno 80-100 cm. Questo spazio è vitale per consentire l'apertura totale dello sportello e il caricamento dei ciocchi.

La gestione del combustibile rappresenta la sfida logistica principale. La legna deve essere conservata in un luogo perfettamente asciutto e ventilato per garantire che l'umidità residua scenda sotto il 20%. All'interno del locale d'installazione è consigliabile predisporre un portalegna per avere tutto a portata di mano quando serve. 

Idropiu 34 Maxi di Laminox è realizzata con acciaio di alto spessore. È una termostufa di alta qualità certificata 5 stelle.

Termostufe a legna: il fabbisogno termico

Il calcolo della potenza necessaria per le termostufe a legna si basa sul fabbisogno termico dell’edificio, espresso in Watt per metro cubo. Una potenza di 20 W è sufficiente per riscaldare case a basso consumo energetico. Se l'edificio è ben coibentato servono almeno 50 W. Nelle case datate e prive di cappotto termico devi considerare un dispositivo da 100-150 W.

Determinare correttamente questo valore è essenziale per evitare il sovradimensionamento, che causerebbe uno spreco di combustibile e un eccessivo stress termico ai componenti della termostufa. Il sottodimensionamento, invece, non garantirebbe il comfort termico durante i picchi di freddo. Per ottenere prestazioni ottimali in una casa nuova di circa 150 mq servono 7,5 kW. 

Serie S Termojolly EVO di Jolly Mac ha dimensioni compatte. La tecnologia EVO soddisfa i limiti di efficienza e rispetta l'ambiente con basse emissioni di sostanze volatili. Ha una potenza nominale di 7,97 kW.

Hörmann - Vivi la tua casa con più sicurezza

Hörmann - Vivi la tua casa con più sicurezza!

Sfoglia i cataloghi: