Tutto quello che c'è da sapere sulle termostufe a legna

Termostufe a legna: aspetti da considerare prima dell'acquisto

La pianificazione degli spazi è fondamentale nell'integrazione delle termostufe a legna nelle abitazioni contemporanee. Un errore comune è limitarsi a considerare le dimensioni dell'apparecchio, che mediamente si attestano sui 60x60 cm, con un'altezza variabile tra i 110 e i 130 cm. È indispensabile prevedere un raggio di manovra frontale libero di almeno 80-100 cm. Questo spazio è vitale per consentire l'apertura totale dello sportello e il caricamento dei ciocchi.



La gestione del combustibile rappresenta la sfida logistica principale. La legna deve essere conservata in un luogo perfettamente asciutto e ventilato per garantire che l'umidità residua scenda sotto il 20%. All'interno del locale d'installazione è consigliabile predisporre un portalegna per avere tutto a portata di mano quando serve.



Idropiu 34 Maxi di Laminox è realizzata con acciaio di alto spessore. È una termostufa di alta qualità certificata 5 stelle.