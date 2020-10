Scopri la gamma di stufe a pellet canalizzate firmate La Nordica

Redazione - 11 maggio 2018

Perché acquistare una stufa a pellet canalizzata La Nordica

Le stufe a pellet generano calore tramite la combustione del pellet, appunto, cioè quel materiale ecologico derivante dagli scarti della lavorazione del legno. Sono composte da un serbatoio contenente la materia prima in questione, una coclea tramite cui i granuli arrivano al focolare, un braciere nel quale avviene la combustione e un’uscita fumi collegata alla canna fumaria.



Le stufe a pellet canalizzate sono dotate, in più, di tubazioni che conducono l’aria calda anche negli ambienti confinanti con quello in cui sono collocate; in alcuni casi arrivano anche al piano superiore. Vengono installate sotto il pavimento, a soffitto oppure a parete, più di rado incassate in strutture in cartongesso. La diffusione del calore, poi, avviene attraverso apposite griglie o diffusori.



Fra i migliori produttori di questa tipologie di stufe troviamo La Nordica Extraflame, che ha sede in provincia di Vicenza e propone prodotti caratterizzati da una ricca dotazione tecnologica, la quale si traduce in un livello di comfort e praticità ancora più elevato. La gestione della temperatura, dell’accensione e dello spegnimento nonché la definizione delle fasce orarie risultano estremamente semplici.



In più, ogni stufa canalizzata La Nordica è contraddistinta da un design accattivante e versatile, per cui può anche essere considerata un elemento di arredo a tutti gli effetti. I materiali sono, in tutti i casi, di eccellente qualità.

Terry Plus, la stufa con 3 motori indipendenti

Si chiama Terry Plus ed è una delle stufe a pellet canalizzate più tecnologiche del catalogo La Nordica. Per essere più precisi, appartiene alla linea Evolution Line; è dotata di una camera di combustione stagna e di un serbatoio ermetico, ma la sua principale caratteristica è la presenza di tre motori centrifughi indipendenti e termostatabili.



Uno è dedicato alla ventilazione frontale con portata di 400 m3/h, gli altri sono riconducibili alle due uscite canalizzabili, le quali a loro volta risultano canalizzabili fino a 8 metri ciascuna. La temperatura desiderata si imposta in pochi istanti, tramite un radiocomando palmare che funge anche da termostato ambiente. Per riscaldare gli altri ambienti si utilizza il kit termostato wireless.



Fra i plus di questa stufa segnaliamo la candeletta ceramica (per una rapida accensione), il rivestimento top in fine maiolica (disponibile nelle finiture bianco e bordeaux), il braciere autopulente e il caricamento pellet con motore brushless, silenzioso e performante.

La stufa progettata per gli ambienti più ampi: Lucia Plus

Nell’elenco delle stufe a pellet canalizzate La Nordica più apprezzate e richieste figura anche Lucia Plus, che cattura subito all’attenzione con il suo design raffinato e moderno e che garantisce ottime prestazioni. Con una potenza nominale pari a 12 kW, è stata progettata per riscaldare gli ambienti più ampi.



È dotato anch’essa di tre motori indipendenti: uno dedicato alla ventilazione frontale con una portata di 400 m3/h e due alla canalizzazione per altrettante uscite termostatabili ed escludibili, ciascuna delle quali può raggiungere una lunghezza pari a 8 metri.



L’utilizzo di questa stufa risulta estremamente semplice anche in virtù dell’innovativo display integrato Black Mask con tastiera touch e del sistema guidato che illumina i tasti delle varie funzionalità disponibili.



Lucia Plus può essere gestita anche da remoto (quindi, per esempio, è possibile accenderla quando si sta per tornare a casa) per mezzo del ricevitore integrato e dell’App Total Control 2.0. Rivestita in fine maiolica, questa stufa è disponibile in tre varianti cromatiche: bianco, tortora e bordeaux.

Marilena Plus Ad, la stufa a pellet compatta

La proposta firmata La Nordica per chi invece deve fare i conti con qualche problema di spazio è Marilena Plus Ad, la stufa a pellet slim canalizzata: la sua profondità è pari a soli 35 cm. E i metri quadrati riscaldabili sono 230, quindi non pochi. Grazie ai volumi compatti, ma anche alle tre possibilità di uscita scarico fumi (posteriore, superiore e laterale sinistro), questa stufa offre anche un buon grado di libertà per quanto concerne l’installazione.



Tramite il sistema di canalizzazione, l’aria calda copre una distanza fino a 8 metri ed è possibile anche termostatare l’uscita. Segnaliamo inoltre la funzione comfort, tramite cui si può ridurre al minimo la potenza della ventilazione per ottenere la massima silenziosità a fronte di prestazioni che restano ottimali.



Veniamo ai materiali: questa stufa presenta un rivestimento in vetro bianco oppure nero, mentre il focolare, la porta e il braciere sono realizzati in ghisa.

Souvenir Lux, efficienza ed eleganza

E poi c’è Souvenir Lux, una delle stufe a pellet canalizzate più eleganti del catalogo La Nordica. Ha gli angoli arrotondati, dettaglio che ne ingentilisce la struttura; per quanto riguarda il rivestimento, si sceglie fra acciaio verniciato e maiolica oppure pietra naturale. I modelli in acciaio e maiolica sono disponibili nei colori bordeaux, bianco e tortora.



Questa stufa riscalda complessivamente fino a 292 m³ e le sue peculiarità tecniche e strutturali sono le seguenti: Focolare in ghisa estraibile.

Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale.

Termostato di sicurezza.

Termostato interno.

Predisposizione per termostato esterno (TA).

Cronotermostato settimanale.

Si gestisce tramite telecomando e la canalizzazione arriva fino a 6 metri. Lo scarico dei fumi avviene tramite un’uscita posteriore, superiore o laterale.

Una delle proposte più recenti: Dahiana Plus

Dahiana Plus è una delle più recenti proposte con cui La Nordica Extraflame ha ampliato il proprio catalogo di stufe a pellet canalizzate. Caratterizzata da forme essenziali e lineari, presenta un rivestimento in acciaio e il top superiore in ghisa. Anche il focolare, la porta e il braciere sono in ghisa.



Il serbatoio di stoccaggio è molto capiente, equivale infatti a 30 kg. Il vano di raccolta cenere è estraibile, il che si traduce in un incremento del grado di praticità. Dahiana Plus è inoltre dotata di un programmatore settimanale, di un display black LCD, di un termostato per la temperatura ambiente integrato, di un doppio motore tangenziale per la ventilazione dell’ambiente superiore e di un doppio scambiatore di calore laterale a fascio tubiero.



Lo scarico fumi posteriore risulta in asse rispetto al prodotto e la canalizzazione ha un motore dedicato, termostatabile ed escludibile, che permette di raggiungere una portata fino a 8 metri. Bordeaux, Avorio e Nero sono i colori disponibili.

Annabella, la stufa semplice ma efficace