Scopri se è meglio la stufa a legna o a pellet

Redazione - 19 ottobre 2017

Meglio stufa a legna o a pellet: quali fattori considerare

Per scegliere tra una stufa a legna e una a pellet per la tua casa, è importante considerare diversi aspetti: innanzitutto, valuta la metratura delle stanze che desideri riscaldare e considera se la stufa sarà la fonte principale di calore o se integrerà un sistema di riscaldamento esistente. Anche l'esposizione dell'abitazione è un fattore importante da tenere presente, inoltre, verifica se gli infissi generano dispersione di calore. Tieni in considerazione la facilità con cui puoi reperire le materie prime, la loro efficienza energetica e non ultimo il design dell'apparechio. Per entrambe le soluzioni, è necessario avere una canna fumaria e una presa elettrica per la stufa a pellet.

Perché scegliere una stufa a legna

Se sei indeciso e stai valutando se è meglio la stufa a legna o a pellet iniziamo col presentarti i vantaggi dei modelli alimentati con il materiale naturale. Le stufe a legna evocano un senso di tradizione e creano un'atmosfera unica. Non richiedono una connessione alla rete elettrica e le nuove tecnologie di combustione assicurano la massima sostenibilità con un impatto a zero sull'ambiente. La sostanziale stabilità del prezzo del combustibile permette di riscaldare utilizzando grandi quantità di legna senza variazioni significative nei costi. Inoltre, la legna continua a generare calore anche dopo che la stufa è stata spenta, mantenendo un livello di umidità costante nell'ambiente.

Quali sono le caratteristiche delle stufe a pellet

Il pellet è un combustibile ecologico privo di sostanze chimiche e biodegradabile, che non impatta negativamente sull'ambiente. Se vi state chiedendo come scegliere la stufa a pellet, considerate che tali apparecchi sono estremamente pratiche, permettendo di programmare l'accensione e lo spegnimento, e possono funzionare autonomamente per diverse ore grazie al serbatoio integrato. Inoltre, alcune di esse possono essere gestite tramite app collegate alla rete Wi-Fi di casa, offrendo un controllo remoto comodo e flessibile. Sono facili da pulire oppure dotate di funzioni autopulenti; il pellet, inoltre, ha un'efficienza energetica superiore rispetto alla legna e contiene una percentuale di umidità inferiore e viene venduto in sacchi facili da traspostare e che non generano sporcizia.

Qualche consiglio in più che ti può aiutare nella scelta