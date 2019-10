I motivi per acquistare una termocucina a legna

Redazione - 13 giugno 2016

A cosa serve una termocucina a legna

Il più grande pregio della termocucina a legna è la versatilità. Un unico sistema, infatti, corrisponde a diverse funzioni. Innanzi tutto, funge da stufa ed è in grado di riscaldare un intero ambiente, quindi di sostituire un altro impianto di riscaldamento.



In secondo luogo, essendo dotata di un serbatoio interno, sfrutta il processo di combustione della legna per produrre acqua calda sanitaria; quantità sufficienti, giova specificarlo, per soddisfare le esigenze quotidiane di un’intera famiglia. E ancora, la termocucina alimentata a legna presenta un piano cottura (generalmente in ghisa o acciaio) e in molti casi anche un forno, di conseguenza può essere utilizzata per la preparazione dei pasti.



Pasti che vengono cotti sulla fiamma ardente, come si faceva una volta, e risultano decisamente più saporiti. Non finisce qua, perché la cucina economica a legna, con il suo aspetto retrò, rappresenta un valore aggiunto in termini di stile ed estetica e aiuta a creare atmosfere accoglienti, calde, un po’ magiche.



Alla luce di tutto questo diventa facile comprendere che, se da una parte la termocucina a legna ha un costo tutt’altro che contenuto, dall’altra è anche un vero e proprio investimento perché porta all’abbattimento di tutti i costi relativi al riscaldamento, alla produzione di acqua calda, all’impiego di gas ed elettricità.



In foto la cucina a legna Alba 4,5 di Palazzetti. La struttura è in acciaio smaltato, il focolare è in refrattario con doppia combustione, il forno è in acciaio smaltato con porta in vetro ceramico, il piano cottura è in acciaio.

I vantaggi della termocucina nelle case piccole

La termocucina rappresenta una soluzione molto conveniente per le case piccole, in quanto offre alcuni vantaggi concreti e importanti. Bisogna però fare una premessa: la maggior parte delle attuali cucine economiche risulta piuttosto ingombrante ed è tutt’altro che adatta alle abitazioni di dimensioni limitate.



Da qualche tempo, però, le aziende del settore propongono sempre più modelli compatti in grado di garantire una soddisfacente potenza termica. E sono questi che bisogna prendere in considerazione. Chi sceglie una termocucina, sceglie un sistema composto da un piano cottura, da un forno e da una caldaia; se è vero che il calore derivante dalla combustione della legna non è sufficiente per le dimore grandi, e quindi è consigliabile concepire la termocucina come un’integrazione dell’impianto di riscaldamento principale, è anche vero che invece in un appartamento piccolo o medio può bastare.



In altre parole, chi vive in un monolocale o in un bilocale non di rado giunge alla conclusione che la sola termocucina può sostituire completamente l’impianto di riscaldamento. Ciò significa sia abbattere le spese derivanti da quest’ultimo che risparmiare spazio. E vale per le termocucine alimentate a legna così come per quelle alimentate a pellet.



In foto la termocucina da incasso Vincenzo Evo prodotta da La Nordica Extraflame. Il focolare è in ghisa-nordiker, il rivestimento è in cristallo e acciaio smaltato o inox satinato, il porta fuoco è in ghisa con triplo vetro, la piastra e i cerchi sono in ghisa levigata. La regolazione dell’aria primaria è automatica.

Quali marchi di termocucina a legna scegliere