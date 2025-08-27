- 03 settembre 2025

Wc con bidet incorporato: le caratteristiche

Se desideri una soluzione confortevole per il tuo bagno scegli il wc con bidet incorporato: un sanitario unico, compatto e salvaspazio.

Wc con bidet incorporato: come funziona

Il wc con bidet incorporato racchiude due sanitari in uno. Senza muoverti dal water e in pochi istanti potrai procedere con la corretta igiene personale. Il sistema integrato prevede l'attivazione di un erogatore che fuoriesce dalla superficie interna del wc e produce getti d’acqua regolabili per temperatura e intensità. A lavoro ultimato il suddetto componente viene lavato e si riposiziona automaticamente all'interno della ceramica. Stiamo parlando di un'innovativa categoria di sanitari bagno filo muro, a terra oppure sospesi.

L'avvio dell'operazione può avvenire:

  • attraverso un telecomando o app per smartphone dedicata;
  • utilizzando un pannello di comando montato a parete. 

Geberit Mera AquaClean offre una vasta gamma di funzioni innovative nella nuova versione Comfort. Gli standard tecnologici sono elevati e assicurano un'igiene intima accurata.

I vantaggi del wc con bidet incorporato

Un wc con bidet incorporato porta con sé una serie di vantaggi pratici.

  • Elimina la necessità di uno spazio separato per il bidet, il che lo rende perfetto per i bagni più piccoli.
  • Assicura una pulizia accurata e riduce il consumo di carta igienica.
  • È particolarmente comodo per gli anziani o per chi ha difficoltà motorie, perché permette di lavarsi senza dover effettuare spostamenti.
  • Il suo design è elegante e privo di brida, per semplificare la pulizia della superficie interna.

Il wc con funzione bidet Grohe Sensia Pro utilizza funzioni intelligenti per garantire un'igiene completa e personalizzata. Dispone di un getto specifico per l’igiene intima femminile.

La tecnologia applicata al wc con bidet incorporato

In base al modello di wc con bidet incorporato scelto, i plus possono essere davvero tanti. Le versioni più evolute consentono di personalizzare intensità e calore del getto fino ad avvicinarlo alla temperatura corporea. Alcuni offrono getti oscillanti e massaggianti. Nei prodotti  migliori è presente una modalità a risparmio energetico per contenere i consumi.

Gli erogatori sono autopulenti e trattati antibatterici, con cicli di decalcificazione programmabili. Il massimo comfort si raggiunge con il sedile riscaldato e l'asciugatura ad aria integrata nel sistema. Nei sanitari top di gamma non mancano l’illuminazione soft per l’uso notturno. 

In-Wash Vorea di Roca miscela l'acqua con l'aria per un'igiene più efficace. È una soluzione all-in-one dove le funzioni di lavaggio e asciugatura possono essere impostate direttamente dallo smartphone.

Wc con bidet incorporato: i prezzi

Un wc con bidet incorporato costa molto di più di un modello tradizionale. Bisogna prevedere una spesa di circa 1.500–2.000 euro. Le versioni più evolute e ricche di funzioni possono arrivare anche a 4.000–5.000 euro. L’installazione è piuttosto rapida, ma conviene affidarla ad un tecnico specializzato. Richiede competenza e vanno effettuati i collegamenti sia alla rete idrica che a quella elettrica.

Tuttavia, questo investimento ti orienta verso una soluzione davvero comoda e innovativa, già ampiamente utilizzata in diversi paesi del mondo. È una scelta che merita di essere presa in considerazione. 

RAK-Cleon di RAK Ceramics: è un wc con funzionalità bidet integrata. Il perfetto incontro tra design e tecnologia con luce notturna in 5 colori.

