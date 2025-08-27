Wc con bidet incorporato: le caratteristiche

La tecnologia applicata al wc con bidet incorporato

In base al modello di wc con bidet incorporato scelto, i plus possono essere davvero tanti. Le versioni più evolute consentono di personalizzare intensità e calore del getto fino ad avvicinarlo alla temperatura corporea. Alcuni offrono getti oscillanti e massaggianti. Nei prodotti migliori è presente una modalità a risparmio energetico per contenere i consumi.



Gli erogatori sono autopulenti e trattati antibatterici, con cicli di decalcificazione programmabili. Il massimo comfort si raggiunge con il sedile riscaldato e l'asciugatura ad aria integrata nel sistema. Nei sanitari top di gamma non mancano l’illuminazione soft per l’uso notturno.



In-Wash Vorea di Roca miscela l'acqua con l'aria per un'igiene più efficace. È una soluzione all-in-one dove le funzioni di lavaggio e asciugatura possono essere impostate direttamente dallo smartphone.