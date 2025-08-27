Wc con bidet incorporato: le caratteristiche

Redazione - 27 agosto 202503 settembre 2025
Se desideri una soluzione confortevole per il tuo bagno scegli il wc con bidet incorporato: un sanitario unico, compatto e salvaspazio.
Redazione - 27 agosto 202503 settembre 2025
Il wc con bidet incorporato racchiude due sanitari in uno. Senza muoverti dal water e in pochi istanti potrai procedere con la corretta igiene personale. Il sistema integrato prevede l'attivazione di un erogatore che fuoriesce dalla superficie interna del wc e produce getti d’acqua regolabili per temperatura e intensità. A lavoro ultimato il suddetto componente viene lavato e si riposiziona automaticamente all'interno della ceramica. Stiamo parlando di un'innovativa categoria di sanitari bagno filo muro, a terra oppure sospesi.
L'avvio dell'operazione può avvenire:
Geberit Mera AquaClean offre una vasta gamma di funzioni innovative nella nuova versione Comfort. Gli standard tecnologici sono elevati e assicurano un'igiene intima accurata.
Un wc con bidet incorporato porta con sé una serie di vantaggi pratici.
Il wc con funzione bidet Grohe Sensia Pro utilizza funzioni intelligenti per garantire un'igiene completa e personalizzata. Dispone di un getto specifico per l’igiene intima femminile.
In base al modello di wc con bidet incorporato scelto, i plus possono essere davvero tanti. Le versioni più evolute consentono di personalizzare intensità e calore del getto fino ad avvicinarlo alla temperatura corporea. Alcuni offrono getti oscillanti e massaggianti. Nei prodotti migliori è presente una modalità a risparmio energetico per contenere i consumi.
Gli erogatori sono autopulenti e trattati antibatterici, con cicli di decalcificazione programmabili. Il massimo comfort si raggiunge con il sedile riscaldato e l'asciugatura ad aria integrata nel sistema. Nei sanitari top di gamma non mancano l’illuminazione soft per l’uso notturno.
In-Wash Vorea di Roca miscela l'acqua con l'aria per un'igiene più efficace. È una soluzione all-in-one dove le funzioni di lavaggio e asciugatura possono essere impostate direttamente dallo smartphone.
Un wc con bidet incorporato costa molto di più di un modello tradizionale. Bisogna prevedere una spesa di circa 1.500–2.000 euro. Le versioni più evolute e ricche di funzioni possono arrivare anche a 4.000–5.000 euro. L’installazione è piuttosto rapida, ma conviene affidarla ad un tecnico specializzato. Richiede competenza e vanno effettuati i collegamenti sia alla rete idrica che a quella elettrica.
Tuttavia, questo investimento ti orienta verso una soluzione davvero comoda e innovativa, già ampiamente utilizzata in diversi paesi del mondo. È una scelta che merita di essere presa in considerazione.
RAK-Cleon di RAK Ceramics: è un wc con funzionalità bidet integrata. Il perfetto incontro tra design e tecnologia con luce notturna in 5 colori.