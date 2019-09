Come arredare l'home office al meglio

Redazione - 28 aprile 2016

Come arredare uno studio a casa

I modi e ritmi del vivere cambiano e si evolvono, si sta sempre più affermando un nuovo modo di lavorare, che valica gli spazi tradizionali dell’ufficio per essere gestito da casa, grazie a tecnologie e connettività accessibili a tutti e ovunque. E così gli spazi domestici mutano e si trasformano in base agli orari e alle attività che scandiscono il tempo trascorso in casa. Nasce dunque l’esigenza di predisporre un luogo destinato all’home office e attrezzato per consentirci di lavorare in condizioni confortevoli. Che si tratti di un locale interamente dedicato a tale funzione o anche solo di un angolo all’interno del living, il nostro studio va arredato con cura in modo che favorisca la concentrazione necessaria al lavoro, ma che sappia anche integrarsi armoniosamente con lo stile dell’ambiente circostante. E’ consigliabile scegliere per la nostra postazione un’area della casa tranquilla e lontana da eventuali rumori e distrazioni, in cui collocare gli strumenti necessari alla nostra attività, eliminando invece tutti gli oggetti che creino disordine o che non siano utili all’interno dell’ufficio. In tal modo riusciremo a creare un confine fra lavoro e relax anche all’interno del nostro contesto domestico. Lema, con le sue proposte di arredo, ci offre alcuni spunti preziosi per organizzare gli spazi duttili dell’home working, coniugando sapientemente funzionalità, comfort e design. I sistemi per attrezzare le pareti, le librerie su misura e gli scrittoi offrono soluzioni in grado di soddisfare le nuove esigenze di chi sceglie di gestire la propria attività lavorativa con maggiore flessibilità. In foto il tavolo Filo, disegnato da David Lòpez Quincoces e caratterizzato da un design rigoroso ed essenziale, è perfetto essere utilizzato anche come scrivania. Il piano in cemento è circondato da una leggera cornice in lamiera a cui sono saldate le sottili gambe realizzate nel medesimo materiale. Un pezzo scultoreo, che connoterà con carattere contemporaneo il vostro studio.

I mobili per l’Home office

Svolgere la propria attività professionale, ma anche più semplicemente avere a disposizione un luogo per leggere, scrivere, raccogliere le idee. Qualsiasi sia la funzione a cui assolva l’home office, è importante progettarlo con cura. Se possibile destinatevi un locale spazioso, tranquillo e luminoso, in cui collocare un piano di appoggio per computer, stampanti, documenti. Una particolare cura va riservata all’illuminazione, che ci faciliterà accompagnandoci nelle nostre diverse attività di lettura, lavoro allo schermo del pc, ricerca e documentazione su materiali cartacei: a faretti o a una grande lampada centrale ne andrà quindi affiancata un’altra da tavolo, che illumini direttamente la scrivania. Libri, documenti e oggetti di uso quotidiano potranno poi essere riposti in apposite cassettiere o in una libreria, che arrederà con gusto e stile l’ambiente. Il sistema giorno Selecta di Lema sa svilupparsi nello spazio per organizzarlo al meglio; grazie alla grande varietà dei suoi elementi è la soluzione perfetta per dotare il nostro home office di tutto il necessario affinché risulti un luogo confortevole e perfettamente integrato nell’estetica dell’ambiente circostante. Selecta è innanzitutto libreria, uno dei mobili che nello studio di casa non possono mancare: rendono dinamiche le pareti, creandovi la scansione ritmica più adatta a ciascuno per accogliere e ordinare libri, oggetti e pensieri. Le infinite composizioni realizzabili con il programma Selecta si adeguano così funzionalmente alle esigenze domestiche, alle qualità e alle prerogative dei diversi ambienti, sapendone valorizzare gli aspetti più interessanti. Come nella proposta in foto, progettata per arredare l’home office con soluzioni su misura. Nella finitura rovere Carbone Selecta combina qui vani a giorno con un grande piano scrittoio di importante spessore. Per amplificarne ulteriormente la funzionalità, agli scaffali a giorno è possibile aggiungere ante e contenitori.

Lo scrittoio per l’home office

Inseparabile compagno del lavoro e dello studio, nell’home office un arredo che certamente non può mancare è lo scrittoio, da abbinare a una seduta ergonomica e confortevole. Da scegliere extralarge o di dimensioni più ridotte ma comunque funzionale, nel materiale che meglio si abbina al resto dell’arredamento del vostro studio. Se in questo locale ospiterete anche collaboratori o clienti disponete sul frontale della vostra scrivania sedute adatte. In linea con le tendenze più attuali del design, lo scrittoio Victor, disegnato da Roberto Lazzeroni per Lema, rilegge in chiave contemporanea un pezzo dal sapore vintage. accostando in piacevole contrasto le linee classiche dello scrittoio in legno massello al piano laccato opaco, disponibile in oltre quaranta tonalità della collezione Lema. La struttura cela pratici e funzionali cassetti.

Eleganza raffinata e dal sapore retrò anche per lo scrittoio Novelist disegnato da Christophe Pillet. Un pezzo dal nome evocativo di un passato poetico e creativo, ma reso attuale nell’uso dai materiali e dall’estetica, declinata in dettagli di stile e funzionali. Il piano, in prezioso noce Canaletto, si appoggia su due gambe incrociate in metallo cromato lucido, e nasconde, pur nello spessore sottile, due cassettini laterali e uno scomparto portamatite. A sottolinearne il sapore retrò, il sottomano in cuoio.

creare un angolo studio