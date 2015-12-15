Cucine a isola moderne: vantaggi, misure e consigli

I punti di forza delle cucine a isola moderne

Le cucine a isola moderne impreziosiscono e valorizzano un locale dedicato oppure l'ambiente unico cucina e soggiorno. In quest'ultimo caso, il blocco centrale fa da collegamento tra due zone distinte della casa che comunicano in modo fluido, mantenendo una sensazione di apertura e continuità.



Questa idea progettuale è sempre più apprezzata perché amplia la percezione dello spazio, massimizza l'apporto della luce naturale e rende il cuore della casa più dinamico e accogliente.



Scegliere una cucina di questo tipo richiede una certa attenzione: è necessario valutare bene lo spazio disponibile affinché il risultato sia perfetto dal punto di vista estetico e funzionale.



Stosa propone Metropolis, una cucina moderna realizzata con materiali pregiati. È ampia la gamma di colori e finiture per rispondere ad ogni gusto ed esigenza.