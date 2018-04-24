Cucina ad angolo piccola: praticità e design in poco spazio

Cucina ad angolo piccola: i punti di forza

La cucina ad angolo piccola è un’ottima soluzione per chi dispone di poco spazio. Si sviluppa lungo due pareti adiacenti e sfrutta l’angolo che si crea tra di esse.



Questo layout ottimizza ogni centimetro disponibile e consente di operare agevolmente su due linee diverse, mettendo l'ergonomia al primo posto. Un progetto studiato nei minimi dettagli è capace di integrare spazi contenitivi intelligenti.



L'aggiunta di una penisola può tornare utile per evitare di dover inserire il tavolo nella stanza. Tale estensione definisce con discrezione l’area destinata alla preparazione dei pasti.



La cucina Metropolis di Stosa che vi mostriamo vede protagonisti il Pet Bianco Assoluto opaco e il Pet Nero opaco. È una scelta cromatica d'impatto ma bilanciata, adatta a piccoli ambienti.