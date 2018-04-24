Cucina ad angolo piccola: praticità e design in poco spazio

Redazione - 24 aprile 201825 agosto 2025
Ti proponiamo alcune idee e consigli che faranno della tua cucina ad angolo piccola un ambiente superattrezzato, bello da vedere e da vivere.
Redazione - 24 aprile 201825 agosto 2025
La cucina ad angolo piccola è un’ottima soluzione per chi dispone di poco spazio. Si sviluppa lungo due pareti adiacenti e sfrutta l’angolo che si crea tra di esse.
Questo layout ottimizza ogni centimetro disponibile e consente di operare agevolmente su due linee diverse, mettendo l'ergonomia al primo posto. Un progetto studiato nei minimi dettagli è capace di integrare spazi contenitivi intelligenti.
L'aggiunta di una penisola può tornare utile per evitare di dover inserire il tavolo nella stanza. Tale estensione definisce con discrezione l’area destinata alla preparazione dei pasti.
La cucina Metropolis di Stosa che vi mostriamo vede protagonisti il Pet Bianco Assoluto opaco e il Pet Nero opaco. È una scelta cromatica d'impatto ma bilanciata, adatta a piccoli ambienti.
Flavour neck Lube Cucine
cucina moderna
Cucina a prezzo ribassato con isola moderna Flavour neck Lube cuc
Cucina mod. oltre Lube Cucine
cucina design
Cucina design con penisola Lube cucine Cucina mod. oltre a prezzo
Agnese Lube Cucine
cucina classica
Cucina a PREZZI OUTLET in legno Lube cucine -70%
Agnese Lube Cucine
cucina classica
Cucina bianca classica lineare Agnese Lube cucine a soli 9900€
Una cucina ad angolo piccola può essere utilizzata per arredare un ambiente separato oppure un contesto open space cucina soggiorno.
La sua dimensione dipenderà dalla superficie a nostra disposizione e potrà avere una lunghezza delle due linee uguale o differente. Uno sviluppo complessivo di 300-360 centimetri, distribuito sui due bracci, sarà sufficiente per ottenere un risultato funzionale.
Ricorda che anche uno spazio sotto la finestra può essere configurato ad hoc. Potrebbe accogliere delle basi con un piano di lavoro, un piano cottura a induzione con cappa integrata opopure un lavello con rubinetto sottofinestra abbattibile.
La cucina Unica di Lube è una proposta moderna con basi e colonne in Grigio Chiaro e pensili in Rovere Perla. Il piano di lavoro è in laminato Luserna finitura Luna.
Con i cesti girevoli ed estraibili di Stosa Cucine potrai avere tutto il necessario a portata di mano nella tua cucina angolare piccola.
In una cucina ad angolo piccola la scelta del colore gioca un ruolo fondamentale per valorizzare lo spazio.
Start Time di Veneta Cucine veste colori di tendenza per arredare uno spazio che piace ai giovani, sempre più connesso con l'ambiente living.
Pantheon Lube Cucine
cucina classica
Cucina Pantheon lineare Lube cucine con uno sconto imperdibile
IMMAGINA LUX Lube Cucine
cucina moderna
CUCINA Lube cucine Immagina lux PREZZO OUTLET scontata 52%
Laura Lube Cucine
cucina classica
Cucina Laura lineare Lube cucine con un ribasso imperdibile
Immagina neck Lube Cucine
cucina design
Cucina a prezzo ribassato lineare design Immagina neck Lube cucin
Pantheon Lube Cucine
cucina classica
Cucina ad angolo in legno a prezzo ribassato 66%