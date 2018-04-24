- 25 agosto 2025

Cucina ad angolo piccola: praticità e design in poco spazio

Ti proponiamo alcune idee e consigli che faranno della tua cucina ad angolo piccola un ambiente superattrezzato, bello da vedere e da vivere.

  1. Cucina ad angolo piccola: i punti di forza
  2. Quanto spazio serve per una cucina ad angolo piccola
  3. Cosa posso mettere nell'angolo della cucina
  4. Cucina ad angolo piccola: l'importanza del colore

Cucina ad angolo piccola: i punti di forza

La cucina ad angolo piccola è un’ottima soluzione per chi dispone di poco spazio. Si sviluppa lungo due pareti adiacenti e sfrutta l’angolo che si crea tra di esse.

Questo layout ottimizza ogni centimetro disponibile e consente di operare agevolmente su due linee diverse, mettendo l'ergonomia al primo posto. Un progetto studiato nei minimi dettagli è capace di integrare spazi contenitivi intelligenti.

L'aggiunta di una penisola può tornare utile per evitare di dover inserire il tavolo nella stanza. Tale estensione definisce con discrezione l’area destinata alla preparazione dei pasti.

La cucina Metropolis di Stosa che vi mostriamo vede protagonisti il Pet Bianco Assoluto opaco e il Pet Nero opaco. È una scelta cromatica d'impatto ma bilanciata, adatta a piccoli ambienti.

Quanto spazio serve per una cucina ad angolo piccola

Una cucina ad angolo piccola può essere utilizzata per arredare un ambiente separato oppure un contesto open space cucina soggiorno.

La sua dimensione dipenderà dalla superficie a nostra disposizione e potrà avere una lunghezza delle due linee uguale o differente. Uno sviluppo complessivo di 300-360 centimetri, distribuito sui due bracci, sarà sufficiente per ottenere un risultato funzionale.

Ricorda che anche uno spazio sotto la finestra può essere configurato ad hoc. Potrebbe accogliere delle basi con un piano di lavoro, un piano cottura a induzione con cappa integrata opopure un lavello con rubinetto sottofinestra abbattibile

La cucina Unica di Lube è una proposta moderna con basi e colonne in Grigio Chiaro e pensili in Rovere Perla. Il piano di lavoro è in laminato Luserna finitura Luna.

Cosa posso mettere nell'angolo della cucina

  • Per sfruttare al meglio questa zona abbiamo a disposizione delle basi ad angolo con lati di 95 cm x 95 cm oppure 105 cm x 105 cm. Potrai scegliere moduli rettangolari da 95 o 120 cm. I mobili che ospitano cesti girevoli ed estraibili assicurano un facile accesso al contenuto. 
  • Chi intende sfruttare al meglio lo spazio verticale può prevedere una colonna ad angolo. A differenza della base offre un maggiore contenimento. In alternativa, privilegia pensili alti.
  • Gli allacci per lavello e piano cottura potrebbero essere su una sola parete. Con qualche piccola modifica eseguita da personale esperto le due diverse funzioni possono essere distribuite su linee differenti. Il mercato offre anche lavelli e piani cottura angolari.

Con i cesti girevoli ed estraibili di Stosa Cucine potrai avere tutto il necessario a portata di mano nella tua cucina angolare piccola.

Cucina ad angolo piccola: l'importanza del colore

In una cucina ad angolo piccola la scelta del colore gioca un ruolo fondamentale per valorizzare lo spazio.

  • Il bianco è una scelta intramontabile e contribuisce a dare un senso di ampiezza e luminosità.
  • Le nuances pastello aggiungono un senso di accoglienza senza appesantire l'ambiente.
  • Si può scegliere un colore più intenso per le basi, mantenendo i pensili in tonalità più chiare. Questo accostamento crea un equilibrio visivo che spezza la monotonia e rende lo spazio più dinamico.
  • Le tinte neutre come il sabbia, il grigio e il tortora sono versatili e si abbinano facilmente a qualsiasi stile di arredo. 

Start Time di Veneta Cucine veste colori di tendenza per arredare uno spazio che piace ai giovani, sempre più connesso con l'ambiente living.

