Qualche esempio per sapere quanto costa una cucina ad angolo

Da quali fattori dipende il prezzo di una cucina ad angolo

5 sono le variabili che entrano in gioco quando si acquista una cucina angolare . Ecco quello che c’è da sapere per individuarne il prezzo :

Le più belle cucine di design ad angolo: oltre 15 mila euro

Hanno linee esclusive elaborate da famosi designer, finiture di pregio e componenti innovativi per definire nuove funzionalità ed estetiche, le cucine di design proprio per questo hanno prezzi alti, che superano 15mila euro. Lasciamoci ispirare da questi modelli ad angolo :

Una gallery di 3 cucine moderne ad angolo: da 7 a 15 mila euro

Le cucine ad angolo economiche: sotto 7 mila euro

Convenienza e qualità possono convivere quando si progetta una cucina? Spesso sì, soprattutto quando si scelgono marchi italiani affidabili e conosciuti e una combinazione di 4 elementi:

moduli limitati nel numero e nella tipologia;

finiture economiche ma resistenti e durature come il laminato;

accessori di base, rinunciando ad elementi extra come dispense e vani a giorno ad esempio;

elettrodomestici di base ma in classe energetica elevata, proposti dal rivenditore in promozione.

Con una spesa inferiore a 7 mila euro possiamo realizzare una cucina ad angolo economica ma pratica e accattivante. Un esempio? Il nuovo modello in foto, si tratta di Contempo di Creo Kitchens, dal design romantico e classico che non rinuncia però a un tocco di moderna funzionalità, esaltato da ante in frassino.