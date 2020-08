Scopri quali modelli di forni multifunzione acquistare

Redazione - 28 marzo 2017

Caratteristiche e vantaggi dei forni multifunzione

I forni multifunzione rappresentano la versione evoluta dei forni elettrici. Sono dotati di due resistenze, una superiore e una inferiore, che possono funzionare contemporaneamente o separatamente; di conseguenza è possibile scegliere fra diverse combinazioni e vari programmi di cottura. Elenchiamo le tipologie di forni multifunzione: Ventilati : sono caratterizzati – come si deduce subito dalla definizione stessa – anche dalla presenza di una ventola che contribuisce a un’omogenea diffusione del calore.

: sono caratterizzati – come si deduce subito dalla definizione stessa – anche dalla presenza di una ventola che contribuisce a un’omogenea diffusione del calore. Combinati : apparecchi multifunzione che all’occorrenza possono essere utilizzati anche come un forno microonde e, per tale motivo, risultano la soluzione ideale per chi non dispone di molto spazio.

: apparecchi multifunzione che all’occorrenza possono essere utilizzati anche come un forno microonde e, per tale motivo, risultano la soluzione ideale per chi non dispone di molto spazio. Elettronici : sono automatizzati, ovvero contraddistinti da programmi e ricette preimpostati. Speciali sensori, inoltre, rilevano il peso degli alimenti e l’apparecchio imposta tempi di cottura e temperature in modo del tutto autonomo. In molti casi c’è anche un timer.

: sono automatizzati, ovvero contraddistinti da programmi e ricette preimpostati. Speciali sensori, inoltre, rilevano il peso degli alimenti e l’apparecchio imposta tempi di cottura e temperature in modo del tutto autonomo. In molti casi c’è anche un timer. Pirolitici: dispongono del sistema di autopulizia, appunto la pirolisi, grazie al quale la temperatura raggiunge valori assai elevati (anche 500 gradi) e la cavità del forno viene pulita nel giro di pochi minuti, senza che l’utente intervenga in alcun modo. O meglio, al termine del processo occorre solo rimuovere lo sporco sotto forma di “briciole”.

Tutti i forni multifunzione consumano molto meno di quelli elettrici e un ulteriore vantaggio coincide con opzioni ad hoc per la preparazione della pizza e dei dolci, per il mantenimento in caldo delle pietanze e lo scongelamento. Alcuni modelli, in più, danno la possibilità di procedere con la cottura a vapore, light e leggera.

I forni intelligenti Electrolux

Alla fine del 2019 Electrolux ha lanciato sul mercato una gamma di forni multifunzione tecnologicamente evoluti e decisamente performanti. Tanto per cominciare, tramite il proprio smartphone è possibile programmarli e avviarli, ma anche controllare il tempo di cottura inviando comandi vocali mentre si è impegnati a fare altro.



Il forno SteamPro, inoltre, è dotato dellatelecamera integrata CookView che trasmette in tempo reale le immagini su qualsiasi device mobile ed emette anche un segnale acustico al termine del processo di cottura. E ancora, tutti questi apparecchi presentano una cavità interna più ampia rispetto agli standard e sono caratterizzati dall’innovativo sistema di ventilazione UltraFanPlus in virtù del quale è possibile usufruire simultaneamente di 3 differenti modalità di cottura senza il rischio che i sapori e gli odori si mescolino.



L’assistente personale Connected Cooking avvia la cottura e imposta il programma più adatto a ogni pietanza tramite connessione da remoto o comando vocale grazie a Google Assistant. Con l’applicazione Platform Connected Food di Innit è possibile personalizzare le ricette assecondando la propria creatività e le esigenze individuali.



Per mezzo del display touch control si può selezionare la pietanza da cuocere e il tipo di cottura che si desidera e il forno abbina automaticamente la quantità di vapore più adatta; la termosonda integrata FoodProbe misura con precisione la temperatura direttamente al cuore degli alimenti e, terminata la cottura, la interrompe automaticamente.

Gamma Aeg Matt Black: il forno SteamPro

Gli elettrodomestici della gamma Matt Black di Aeg, come si deduce facilmente dal nome, presentano una finitura opaca che dona loro matericità e dà vita a gradevoli effetti ottici e giochi di luce. Ma non solo l’estetica è degna di nota: entrano infatti in ballo un elevato livello qualitativo e tecnologie all’avanguardia.



Della linea in questione fanno parte diversi forni fra cui il modello a vapore SteamPro, dotato di una telecamera interna connessa e che si può gestire tramite l’App My Aeg; è possibile persino condividere le foto delle pietanze in preparazione.



Basta sfiorare la manopola intuitiva di regolazione Rotary I-Tex, inoltre, per permettere al forno di riconoscere l’avvicinamento dell’utente e mostrare sull’ampio display TFT le molteplici impostazioni e modalità di cottura.



La funzione Steamify associa automaticamente la giusta percentuale di vapore al grado di calore e la termosonda FoodProbe monitora il grado di cottura e misurando la temperatura direttamente al cuore degli alimenti. Il programma SousVide, inoltre, consente di preparare le pietanze a basse temperature esaltando e preservando il sapore, il profumo e la consistenza dei vari piatti.

Forno multifunzione pirolitico Beko BIM25300XP

La principale peculiarità del forno Beko BIM25300XP da 71 litri è l’autopulizia pirolitica, che riscalda la cavità interna fino a 480 °C, riducendo in cenere i residui di cibo e i grassi accumulatisi. Non solo. Questo apparecchio permette di scegliere fra altre 7 funzioni, le seguenti: Assistito con ventola.

Cottura tradizionale.

Grill elettrico.

Riscaldamento a ventola.

Grill con ventola.

Tenuta in caldo.

Resistenza inferiore.

L’illuminazione interna alogena garantisce una visione chiara e totale e segnaliamo anche la porta forno estremamente resistente, in grado cioè di reggere fino a 22,5 kg, il 20 per cento in più di quelle tradizionali. Il display è a LED, la classe di efficienza energetica è la A.

Il forno KeepHeat di Hoover

Un forno che conserva gli alimenti come fossero appena sfornati per ben 7 giorni: un’utopia? No, esiste davvero, è KeepHeat di Hoover, che mantiene il cibo a due temperature, 63 e 70 gradi, preservando gusto e aromi e impedendo la formazione di batteri.



Questo forno multifunzione, inoltre, presenta una doppia cavità ed è dotato della funzione di cottura a bassa temperatura (dai 70 ai 100 gradi), perfetta per gli alimenti più teneri e delicati. E ancora, le varie pietanze possono essere preparate a caldo o sottovuoto.



Doveroso specificare che si tratta di un elettrodomestico connesso e che tramite l’applicazione Hoover Wizard è possibile non solo gestirlo da remoto – quindi accenderlo, spegnerlo e monitorare il processo di cottura – ma anche consultare un ricco ricettario e una serie di utili consigli.



Le due cavità sono del tutto indipendenti, come fossero forni compatti separati; ciò significa che è possibile impostare temperature e tempi di cottura differenti senza temere “contaminazioni” di sapori e odori.

Forno combinato a vapore StudioLine di Siemens

I forni della gamma StudioLine di Siemens sono a dir poco versatili. Innanzi tutto permettono di optare per la cottura a vapore oppure una delle tradizionali funzioni dei forni ventilati; è possibile anche utilizzare due metodi di cottura contemporaneamente.



Inoltre sono dotati delle innovative funzioni varioSpeed e coolStart, grazie alle quali la velocità raddoppia semplicemente schiacciando un tasto. Il microonde integrato scongela, riscalda e ovviamente cuoce i cibi impiegando fino a metà del tempo.



La funzione cookControl permette di ottenere indicazioni relative alla temperatura più indicata per la cottura perfetta di ogni ricetta; la funzione cookControl Plus è collegata alla termosonda roastingPlus e al bakingSensor e consente di optare per una modalità di cottura del tutto automatica.



La funzione pulseSteam aggiunge vapore durante la tradizionale cottura con aria calda e il risultato è una pietanza croccante fuori e tenera dentro: la si può utilizzare per l’arrosto, ad esempio, ma anche per il pane.

Forno Dual Cook Flex by Samsung

Il forno multifunzione Dual Cook Flex di Samsung è diverso dagli altri: la porta è divisa in due parti, si può aprire solo quella superiore oppure il blocco intero. Un’altra caratteristica di questa proposta è la tecnologia Dual Cook, che consiste in una doppia ventola e permette di utilizzare l’intera cavità (da 75 litri) oppure solo una metà o le due metà nello stesso tempo; tale flessibilità è resa possibile da un elemento separatore in metallo.



Quindi l’utente può anche decidere di usare contemporaneamente due forni compatti, capaci di funzionare in modo del tutto autonomo. Per preparare due piatti diversi, dunque, non occorre aspettare che uno sia pronto. Si risparmia sia tempo che energia elettrica.



Sul pannello di comando digitale Guide Lighting Control appaiono le indicazioni relative alle temperature e ai tempi di cottura ed è possibile selezionare le varie funzioni. Questo forno di gestisce inoltre da remoto tramite l’App SmartThings.



Il nuovo multifunzione a incasso Dual Cook Flex di Samsung si colloca nella classe di efficienza energetica A+; evitando di spegnerlo tra una cottura e l’altra, è possibile ridurre ulteriormente il consumo di energia e anche la fase di preriscaldamento. Per la pulizia non c’è problema: si può ricorrere alla pirolisi.

Forno Twelix Artisan pirolitico 60 cm di KitchenAid