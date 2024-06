Il ritorno del cannettato, la texture delle ante cucina che piace

Scopri l'eleganza delle ante cannettate in cucina

Nel mondo dei materiali per l'arredamento, si assiste ad un crescente desiderio di donare agli arredi una dimensione sensoriale che inviti all'esplorazione; ecco come spiegare il ritorno sulle ante della cucina dell'effetto cannettato, in voga tra gli anni Trenta e Cinquanta e oggi di nuovo molto apprezzato nei progetti di interior design.

Si tratta di un motivo decorativo che stimola sia l'interazione tattile, con la sua finitura in rilievo, sia la vista, con la caratteristica ed elegante lavorazione a righe.

Oggi, in cucina, il canneté viene utilizzato per rendere l'ambiente più scenografico, alternandolo a finiture diverse. Si può, ad esempio, puntare l'attenzione sulle colonne oppure osare con volumi più importanti come le isole e persino utilizzarlo come boiserie.

Il carattere di Sign, di Ernestomeda, è sottolineato dall’originalità delle scelte tecniche e dall’esclusività delle finiture. In questa ambientazione la cucina arreda tutta la parete appoggiandosi alla moderna boiserie, che con la sua tridimensionalità e raffinatezza, dona calore e carattere a tutto l’ambiente.