Le sedie da giardino ideali per il massimo comfort nel tuo spazio outdoor

Quali fattori considerare nella scelta di sedie da giardino

Le sedie da giardino sono un elemento essenziale per qualsiasi attività che si desideri svolgere nel proprio spazio verde; con sedute confortevoli e funzionali, potrai goderti al meglio ogni momento trascorso all'aria aperta, creando un ambiente accogliente e accattivante per rilassarti o socializzare.

La loro scelta comporta la considerazione di diversi aspetti:

Il primo criterio da considerare è il comfort , è importante scegliere un modello con una larghezza e profondità di seduta ottimali.

, è importante scegliere un modello con una larghezza e profondità di seduta ottimali. Le sedie con braccioli possono offrire maggiore comodità e sono spesso impilabili per risparmiare spazio.

possono offrire maggiore comodità e sono spesso impilabili per risparmiare spazio. A seconda dell’ uso che se ne vuole fare, si avrà la possibilità di scegliere tra diverse tipologie , che differiscono per design e accoglienza .

che se ne vuole fare, si avrà la possibilità di scegliere tra diverse , che differiscono per e . Valuta lo spazio a disposizione e considera che è essenziale optare per un modello che sia pratico e resistente alle intemperie.

Le sedie Brise di Gervasoni 1882 presentano una struttura in tubolare di acciaio inox leggermente curvato, con seduta e schienale realizzati in Wood Evolution, un materiale resistente e adatto a spessori sottili. Queste sedute sono progettate per abbinarsi perfettamente ai tavoli Brise, disponibili in diverse dimensioni con top tondi, rettangolari o quadrati, caratterizzati da una struttura semplice e lineare con geometrie essenziali. Le basi dei tavoli sono realizzate in acciaio inox trattato per resistere alle condizioni esterne, il piano può essere realizzato in cemento GRFC, un materiale ad alta tecnologia particolarmente resistente.