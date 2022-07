Tutte le novità sui tavoli per il soggiorno

Redazione - 12 luglio 2022

I tavoli per il soggiorno con gamba centrale

Protagonisti fondamentali della zona living, i nuovi tavoli per il soggiorno presentati al Salone del Mobile di Milano 2022 hanno rivelato una serie di novità ricorrenti, in parte ispirate al passato, che dettano il carattere degli ambienti contemporanei adattandosi a stili diversi e andando incontro a esigenze in continua evoluzione.

La gamba centrale è una caratteristica che, seppur declinata in maniera diversa, ritroviamo in molti dei modelli mostrati dalle aziende partecipanti. Il tavolo Marilyn di Morelato si serve di questo elemento per creare un raffinato contrasto tra la leggerezza del sottile piano in legno e la robustezza della base conica in marmo. Ritroviamo questa contrapposizione nel tavolo Materic di Porro, che affianca la ricercatezza dei materiali a linee eleganti e pulite. Nel tavolo Oliver Dining di Minotti la gamba centrale diventa invece un sottile stelo metallico che si eleva dalla base di sostegno circolare per sorreggere un sottile top in marmo.

I piani arrotondati, dalla forma a saponetta

Un ulteriore elemento che ritorna in molti dei nuovi tavoli per il soggiorno è il piano rettangolare con angoli arrotondati a “saponetta”.

Questo tipo di forma caratterizza, ad esempio, il piano del tavolo Copenhagen di Devina Nais, che affianca alla leggerezza del sottile top in rovere una struttura lineare dall’elegante disegno geometrico. Nel Vela Table di Riva1920, un tavolo in legno massello dal design minimal, la lavorazione a saponetta del piano diventa un elemento distintivo capace di conferire carattere all’intera struttura. Nel Geometric Table Wood di Bonaldo, invece, il sottile piano dai bordi stondati va a bilanciare una base scultorea formata da quattro gambe con silhouette a goccia creando sorprendenti giochi prospettici.

Quali materiali scegliere per il tavolo del soggiorno

L’accostamento di materiali diversi per creare effetti di contrasto è un tema ricorrente in molti dei nuovi modelli presentati. Strutture metalliche dalle linee essenziali si affiancano spesso a piani d’appoggio sottili in legno o in marmo, dando luogo a espressioni minimal ed eleganti, che si adattano a ogni tipo di contesto. È il caso del tavolo Viscount of Wood di Kartell, nel quale il top in legno è sorretto da una gamba centrale formata da sottili elementi metallici. Un effetto simile si ritrova in una declinazione materica differente nel tavolo Agos di Fiam, con base in metallo e piano in vetro fuso extra light.

Molti modelli sono caratterizzati invece da un’espressività più decisa, e giocano sugli abbinamenti materici per esaltare effetti di contrasto tra basi scultoree e top sottili. Un esempio è il tavolo Seashell di Calligaris, che si distingue per le forme morbide e sinuose della base in cemento. Interessante è anche l’effetto ricreato dal modello Clay Canvas di Desalto, che valorizza il design del tavolo attraverso una particolare finitura in fibre naturali.

I tavoli grandi, emblema della convivialità