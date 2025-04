Sedia in plastica da giardino, design e praticità

I vantaggi della sedia in plastica da giardino

La sedia in plastica da giardino abbellisce lo spazio all'aperto e offre una serie di vantaggi.

Parliamo di un materiale resistente, in grado di affrontare ogni agente atmosferico e un utilizzo intensivo.

La seduta in plastica è leggera, ideale per chi ha bisogno di riorganizzare frequentemente l'ambiente outdoor, rendendo semplice spostarla o riporla. Può essere accostata a tavoli da giardino in alluminio, un mix moderno e originale.

Potremo considerare modelli con o senza braccioli, in un'infinita varietà di forme e colorazioni.

L'acquisto non comporta una spesa elevata ma questo parametro può variare significativamente in base alla qualità del materiale, al design e al prestigio del produttore.



La collezione di sedute per esterno Cassia di Nardi è realizzata in resina fiberglass riciclabile e resina rigenerata. Il catalogo offre una vasta scelta di colorazioni.