Quali sedie per il tavolo da pranzo

Sedie per il tavolo da pranzo, una questione di proporzioni

Pi chair di Bonaldo ci mostra una seduta imbottita in tessuto e struttura in legno massello, con linee morbide perfettamente abbinate al tavolo modello Hippos.

La scelta delle sedie per il tavolo da pranzo è un passaggio fondamentale per definire e completare uno spazio essenziale della nostra casa, un luogo dove condividiamo momenti preziosi con amici e familiari, ma anche uno spazio che deve rispondere a precise esigenze di eleganza, funzionalità e comfort.

Sedie per il tavolo da pranzo: abbinamenti perfetti o contrasti studiati

Panton Chair Classic Rosso di Vitra , un'iconica scultura in plastica per chi ama arredare catturando l'attenzione con un'intramontabile tocco di design.

Le sedie per il tavolo da pranzo , con il loro corretto abbinamento con il tavolo, possono davvero dare un tocco unico e personale alla zona pranzo. Possiamo scegliere di seguire una linea uniforme, con sedute perfettamente coordinate al tavolo, oppure, se vogliamo un aspetto ancora più originale , possiamo optare per sedute diverse per materiale ma anche semplicemente per colore , realizzando particolari accostamenti all'insegna del design .

Quali sedute scegliere per un tavolo in cristallo

Le sedie per il tavolo da pranzo , quando abbinate ad un tavolo in cristallo , non possono nascondersi e devono essere in grado di rivelare il loro charme in ogni più piccolo dettaglio.

Abbina le sedie per il tavolo da pranzo in un ambiente living

Le sedie per il tavolo da pranzo, in linea con la tendenza attuale dettata da esigenze di spazio, devono essere in grado di arredare con stile un open space cucina-soggiorno. Questo ambiente multifunzionale richiede che le sedie si armonizzino in relazione al tavolo, ma anche con l'arredo circostante; per creare un filo conduttore visivo, potresti considerare di abbinare il colore delle sedute alle tonalità predominanti degli altri elementi di arredo.

Un altro aspetto fondamentale in questo ambiente soggetto ad uso intensivo è la loro praticità, soprattutto se la casa è abitata da bambini e animali domestici. La scelta di materiali facilmente igienizzabili, come il polipropilene, l'eco-pelle o tessuti trattati antimacchia, può semplificare la manutenzione quotidiana delle sedute.

Palio di Stosa accoglie la sedia Aster E in un ambiente aperto, con struttura in frassino e seduta in polipropilene disponibile in una varietà di colori e finiture, per abbellire il tavolo e richiamare con gusto ogni sfumatura.