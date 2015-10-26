Il fascino e la luminosità delle ante cucina in vetro

Ante cucina in vetro: sicurezza e innovazione

Le cucine con ante in vetro sono di tendenza e creano ambienti dove la sensazione di lusso si avverte già dal primo sguardo. Il vetro che si utilizza per gli arredi è quello temperato, perché assicura la massima resistenza agli urti. Se si dovesse rompere, i frammenti sarebbero piccolissimi e non taglienti. Le ante in vetro possono essere accostate a molti altri materiali, ad esempio il legno, per ottenere dinamismo e alleggerire la visione dell'insieme.



Il look delle cucine in vetro si allinea a quello delle cucine moderne colorate: puoi scegliere le sfumature che ti piacciono, senza dimenticare l'intramontabile bianco. La superficie vetrata è opportunamente trattata per resistere alle alte temperature e non si altera nel tempo a causa dell'umidità. La crescente esigenza di sostenibilità trova in questa soluzione una risposta concreta. Il vetro è infatti completamente riciclabile. Ogni modello si avvale della ricerca per offrire un altissimo contenuto tecnologico che si esprime attraverso finiture d'impatto.



La cucina 36 e 8 2818 di Lago è una vera e propria espressione di stile. Come tutte le cucine moderne bianche anche questo modello con ante in vetro regala ampiezza visiva agli ambienti piccoli e valorizza i locali ampi con la sua presenza scenica.



Libra di Scavolini mette in bella vista ante in vetro opaco rigato Perlage che si alternano a basi in vetro lisce nella stessa tonalità.



Il vetro è protagonista di Levitas Glass di Euromobil nelle ante dei pensili, basi e colonne, nella parte frontale e sui fianchi. Gli schienali sono in rovere sabbiato Naturale.