Il fascino e la luminosità delle ante cucina in vetro

Redazione - 26 ottobre 201516 dicembre 2025
Le ante cucina in vetro sono sinonimo di eleganza e protagoniste di interni sofisticati: le nuove tecnologie offrono possibilità estetiche di pregio.
Redazione - 26 ottobre 201516 dicembre 2025
Le cucine con ante in vetro sono di tendenza e creano ambienti dove la sensazione di lusso si avverte già dal primo sguardo. Il vetro che si utilizza per gli arredi è quello temperato, perché assicura la massima resistenza agli urti. Se si dovesse rompere, i frammenti sarebbero piccolissimi e non taglienti. Le ante in vetro possono essere accostate a molti altri materiali, ad esempio il legno, per ottenere dinamismo e alleggerire la visione dell'insieme.
Il look delle cucine in vetro si allinea a quello delle cucine moderne colorate: puoi scegliere le sfumature che ti piacciono, senza dimenticare l'intramontabile bianco. La superficie vetrata è opportunamente trattata per resistere alle alte temperature e non si altera nel tempo a causa dell'umidità. La crescente esigenza di sostenibilità trova in questa soluzione una risposta concreta. Il vetro è infatti completamente riciclabile. Ogni modello si avvale della ricerca per offrire un altissimo contenuto tecnologico che si esprime attraverso finiture d'impatto.
La cucina 36 e 8 2818 di Lago è una vera e propria espressione di stile. Come tutte le cucine moderne bianche anche questo modello con ante in vetro regala ampiezza visiva agli ambienti piccoli e valorizza i locali ampi con la sua presenza scenica.
Libra di Scavolini mette in bella vista ante in vetro opaco rigato Perlage che si alternano a basi in vetro lisce nella stessa tonalità.
Il vetro è protagonista di Levitas Glass di Euromobil nelle ante dei pensili, basi e colonne, nella parte frontale e sui fianchi. Gli schienali sono in rovere sabbiato Naturale.
Liberamente Scavolini
cucina moderna
Cucina con penisola Liberamente Scavolini con uno sconto vantaggi
Carattere Scavolini
cucina moderna
Cucina grigia moderna lineare Carattere Scavolini a soli 12900€
Formalia Scavolini
cucina moderna
Cucina con isola in laminato materico grigia Formalia a prezzo ri
Libra Scavolini
cucina moderna
Cucina modello Libra Scavolini PREZZO SCONTATO 50%
Le ante cucina in vetro satinato nascondono il contenuto delle basi e pensili senza creare alcun riflesso. I vetri possono essere laccati lucidi oppure opachi, con colori più o meno decisi a seconda dell'atmosfera che desideri creare.
Le ante in vetro sono in grado di riprodurre superfici materiche realistiche come quelle dei metalli e dei marmi, per soddisfare ambienti dal gusto minimal o più tradizionale. Le vetrine con vetro extrachiaro trasparente sono eleganti; il vetro fumé è raffinato e dona un effetto otticamente discreto e davvero scenografico, che dialoga perfettamente con il resto dell'arredo.
Artematica Vitrum Mimesis di Valcucine, attraverso un sistema di stampa digitale ad altissima risoluzione, riproduce sul vetro le trame dei marmi più pregiati al mondo.
Il design di Onda, cucina firmata Febal Casa, si ispira al movimento dell'acqua. L'isola ha ante in vetro fuso retroverniciato effetto metallo, disponibile nelle varianti Metal Onda, Metal Bronzo Onda, Metal Champagne Onda e Metal Iridio Onda.
AL 32 di Arrex Le Cucine unisce sapientemente il Fenix Verde Comodoro dell'isola con l'HPL effetto marmo Calacatta e il vetro opaco Fango.
Le ante cannettate in cucina sono un trend consolidato che non si esprime soltanto attraverso il legno naturale oppure laccato ma anche con il vetro.
Il canneté è un effetto decorativo che sfoggia un susseguirsi di scanalature che possono essere verticali oppure orizzontali. È una texture che crea profondità e rende l’anta più sofisticata suscitando sensazioni visive e tattili sorprendenti. La luce non si riflette in modo uniforme ma viene interrotta dalla rigatura, creando una percezione di movimento. È così che nascono i giochi visivi tipici di questa lavorazione.
La cucina Glass 2.0 di Arredo3 presenta la nuova finitura in vetro micro-cannetatto. È una lavorazione sottile che valorizza colonne, sopracolonne e pensili con vetro matcha opaco. Si abbina con basi del modello Time in legno laccato matcha opaco.
Le ante cucina in vetro richiedono una certa cura per evitare che siano visibili impronte o macchie, soprattutto sui frontali con finitura lucida. La manutenzione quotidiana è semplice: basta utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda, un detergente neutro o, in alternativa, uno specifico per vetri. Dopo ogni trattamento, asciuga il tutto con un telo morbido e pulito.
Si tratta di un materiale delicato, che bisogna salvaguardare da graffi e collisioni con oggetti pesanti. Ci sono sul mercato dei prodotti specifici dedicati alla riparazione del vetro, ma sono efficaci solo se il danno è di lieve entità.
Ri-flex di Veneta Cucine offre un mix ben coordinato tra il vetro Bianco Puro A3B delle colonne e il Frassino Scuro dell'isola. Le vetrine sono in vetro fumé.
Sax Scavolini
cucina moderna
Cucina moderna bianca Scavolini lineare Sax in Offerta Outlet
Formalia Scavolini
cucina design
Cucina ad angolo design tortora Scavolini Formalia a soli 16900 E
Open Scavolini
cucina moderna
Cucina altri colori moderna lineare Open Scavolini in Offerta Out
Foodshelf Scavolini
cucina moderna
Outlet Scavolini: Cucina Foodshelf -53%! Acquista ora!