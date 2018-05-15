Cucine moderne bianche: consigli, idee e abbinamenti

Redazione - 15 maggio 201811 novembre 2025
Se desideri un ambiente pieno di luce entra con noi nel mondo delle cucine bianche moderne: il loro look è irresistibile e facile da coordinare.
Luminose ed eleganti le cucine moderne bianche esaltano i volumi e valorizzano le linee pulite tipiche delle tendenze attuali. Il bianco non stanca mai e regala otticamente una sensazione di ordine e maggiore ampiezza. È adatto ad ambienti piccoli che non ricevono molta luce naturale ed è sinonimo di eleganza negli ampi open space.
Le sfumature di questo colore acromatico sono infinite e vanno dal bianco assoluto, al color burro, latte, ghiaccio, perla e altre ancora. La cucina moderna bianca si accompagna perfettamente a pareti candide, colorate oppure rivestite con carta da parati, nella fantasia che preferisci.
Stosa propone Karma, una cucina moderna che si distingue per le sue linee raffinate. L'anta è disponibile in PET Bianco Assoluto e in laccato opaco oppure lucido Bianco Ice e color Burro.
Nelle cucine moderne bianche i materiali e le finiture determinano sia l’estetica che la praticità. I mobili possono essere in legno laccato lucido, riflettente e bello da vedere ma sensibile alle impronte. La texture opaca è antimpronta e ideale se cerchi un’atmosfera raffinata.
Il vetro laccato, il PET e il Fenix regalano un aspetto estremamente sofisticato alla composizione; il laminato è una scelta pratica, economicamente conveniente e di facile manutenzione.
Genius Loci di Valcucine è una cucina in vetro opaco bianco nuvola. Potrai realizzare un progetto unico, con una bellezza senza tempo che riflette i tuoi gusti.
Il modello Poetica di Scavolini ha un telaio sottile in massello di Frassino e un pannello centrale coordinato in finitura bianca laccata. Il suo look si adatta con disinvoltura ad ogni progetto d'arredo.
Oyster di Veneta Cucine è disponibile con ante in Bianco Puro laccato opaco oppure lucido, ma anche con effetto decorativo Silk Bianco Neve.
Se pensi che con cucina total white si possa cadere in un’atmosfera fredda e monotona potresti inserire dei contrasti cromatici nelle diverse tonalità del legno. La cucina moderna bianca e legno crea una connessione tra luce e natura ed è perfetta per non appesantire visivamente la composizione. L'essenza esalta il candore del bianco e rende l’insieme più originale.
Tieni presente che il legno chiaro amplifica la luminosità e dilata otticamente lo spazio. Se desideri un punto focale che catturi lo sguardo punta su essenze scure, che aggiungono profondità. Il calore del legno può valorizzare il top, gli schienali e i piani snack. Diventa protagonista sulle colonne.
Metropolis di Stosa è una cucina moderna disponibile in laminato materico Cemento Bianco, Fenix Bianco Kos e PET Bianco Assoluto lucido oppure opaco. Potrai scegliere l'accostamento che si armonizza al meglio con il tuo ambiente.
Se non ami particolarmente le cucine moderne colorate ma desideri un accento cromatico d'impatto per la tua cucina moderna bianca potrai liberare la creatività.
Il binomio bianco e nero resta un classico intramontabile. In queste scenografiche cucine bicolore usa il nero con misura, così eviti di appesantire l’insieme. Se preferisci un’atmosfera più soft il grigio sta bene sulle basi; i pensili rimangono bianchi per riflettere la luce. Potrai, in alternativa, aggiungere al bianco dei tocchi di giallo, rosso o verde salvia nei particolari, per rendere la composizione più originale.
Eclettica-Polis di Scandola Mobili cattura gli sguardi con l’accostamento tra la laccatura del frontale Iride e la matericità della Carbon, con dettagli in legno di rovere.
Anche in questo contesto la cucina moderna bianca conferma la sua grande versatilità. Trattandosi di un ambiente esposto all’umidità, la scelta dei materiali è decisiva.
Il protagonista è il gres porcellanato. I suoi effetti materici sono estremamente realistici, è resistente e si pulisce con facilità. Puoi optare per un effetto pietra in tonalità soffici, oppure per interpretazioni effetto legno o cemento. Qualunque direzione tu scelga, il dialogo con il bianco risulta sempre impeccabile.
A pavimento potresti optare anche per un'alternanza di mattonelle bianche e nere; un rivestimento a parete con piatrelle cementine aggiunge un tocco di charme.
La collezione Lithos di Casalgrande Padana richiama la bellezza autentica della pietra di Portland. Le mattonelle sono disponibili in sei diverse e delicate colorazioni e formati di ogni dimensione.