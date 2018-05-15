Cucine moderne bianche: consigli, idee e abbinamenti

Cucine moderne bianche: materiali e finiture

Nelle cucine moderne bianche i materiali e le finiture determinano sia l’estetica che la praticità. I mobili possono essere in legno laccato lucido, riflettente e bello da vedere ma sensibile alle impronte. La texture opaca è antimpronta e ideale se cerchi un’atmosfera raffinata.



Il vetro laccato, il PET e il Fenix regalano un aspetto estremamente sofisticato alla composizione; il laminato è una scelta pratica, economicamente conveniente e di facile manutenzione.



Genius Loci di Valcucine è una cucina in vetro opaco bianco nuvola. Potrai realizzare un progetto unico, con una bellezza senza tempo che riflette i tuoi gusti.



Il modello Poetica di Scavolini ha un telaio sottile in massello di Frassino e un pannello centrale coordinato in finitura bianca laccata. Il suo look si adatta con disinvoltura ad ogni progetto d'arredo.



Oyster di Veneta Cucine è disponibile con ante in Bianco Puro laccato opaco oppure lucido, ma anche con effetto decorativo Silk Bianco Neve.