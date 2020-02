Librerie a parete, versatilità compositiva

Progettare una libreria a parete, ecco come fare

Prima di acquistare una libreria a parete , di qualunque marca e tipologia, è consigliabile mettere nero su bianco un progetto per poi portarlo al rivenditore o produttore. Le librerie modulari sono oggi le più richieste e diffuse, proprio perché rendono possibile un elevato livello di personalizzazione. Il primo passo consiste nello stabilire la collocazione della libreria e prendere con esattezza tutte le misure dello spazio in questione. Quindi si passa a definire le dimensioni ideali della libreria, tenendo presente che le scaffalature hanno in genere una profondità pari a circa 30 cm. Importante è anche decidere se il mobile debba arrivare al soffitto (o quasi) oppure avere un’altezza più ridotta. Il living, nella maggior parte dei casi, consente una libertà maggiore rispetto alla camera da letto e alla cameretta. E la larghezza ? Vi sveliamo un trucco : mettete in fila i vostri libri, creando delle colonne, affiancate queste ultime e misurate. Considerate anche la superficie occupata dai ripiani.

3 idee per una libreria a parete sospesa

Le librerie a parete di design

I prezzi delle librerie componibili a parete, qualche esempio

Il prezzo delle librerie componibili dipende da diversi fattori, in primis le dimensioni (e il numero di moduli), la marca, i materiali utilizzati. Per una libreria media, che prende solo una porzione di parete, possono bastare anche 200 euro. Se però si tratta di una creazione di design, si raggiungono anche i 350-400 euro, se non di più. In foto vi mostriamo Uptown di Opinion Ciatti, che costa circa 380 euro.



Una libreria a parete che occupa gran parte del muro e arriva al soffitto ha un prezzo minimo di 600-700 euro, ma non è raro arrivare anche a 1.000 euro. Una proposta di design può toccare quota 2.000-2500 euro. Vale lo stesso discorso degli abiti, per capirci meglio: se sono firmati, la cifra in ballo è alta.



E lo stesso dicasi nel caso in cui si scelga un mobile su misura. Ma non mancano, vogliamo ribadirlo, proposte di qualità più che soddisfacente che non richiedono spese particolarmente elevate.