4 consigli per scegliere una libreria su misura

Dove collocare una libreria su misura

La libreria su misura è un arredo versatile che può adattarsi a diverse zone della casa in base alle dimensioni e all'uso desiderato.

Potrebbe essere un punto focale nel soggiorno, una soluzione discreta in ambienti più piccoli, un mobile da appoggio in camera da letto o un'aggiunta essenziale nello studio.

La libreria bifacciale, grazie alla sua struttura aperta su entrambi i lati, è particolarmente adatta come divisorio discreto tra ambienti, consentendo una separazione visiva senza compromettere la luce naturale e lo spazio; è possibile posizionarla in modo strategico per definire zone diverse all'interno di una stanza, come ad esempio tra la zona relax e quella pranzo in un ampio soggiorno.

Sono inoltre particolarmente adatte a sfruttare ogni centimetro della tua casa, adattandosi perfettamente a spazi insoliti come la mansarda, il sottoscala o i corridoi.

In queste zone, una libreria su misura può trasformare spazi spogli in aree funzionali ed esteticamente gradevoli, offrendo un'opportunità per organizzare libri, decorazioni e altri oggetti.

Lago presenta la libreria bifacciale Air, la sua versatilità la rende adatta a soddisfare diverse esigenze di spazio e funzionalità. Dai modelli compatti ideali per spazi ridotti, alle versioni più ampie che possono coprire intere pareti, i sistemi Air sono progettati su misura per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.