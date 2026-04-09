Cappa aspirante o filtrante: guida definitiva alla scelta

Qual è la differenza principale tra cappa aspirante e filtrante?

La cappa aspirante espelle i fumi all'esterno tramite un condotto, mentre la filtrante purifica l'aria con filtri interni e la reimmette nell'ambiente. Su Arredamento.it analizziamo come la prima sia più efficiente nell'eliminare calore e umidità, mentre la seconda sia ideale per cucine senza foro d'uscita a parete.