Redazione - 09 aprile 202609 aprile 2026
Cappa aspirante o filtrante: guida definitiva alla scelta
Se sei indeciso tra cappa aspirante o filtrante per la tua cucina ti aiutiamo a scegliere il modello giusto analizzando caratteristiche e prestazioni.
Redazione - 09 aprile 202609 aprile 2026
Cappa aspirante per cucina: cos'è e come funziona
La cappa aspirante per cucina è la soluzione tecnica ideale per ottimizzare il ricambio d'aria nell'ambiente cuclinario. Il motore crea una depressione che convoglia i fumi generati dalla cottura verso l'esterno dell'edificio attraverso la canna fumaria. Questo condotto non deve essere condiviso con altri apparecchi, ad esempio stufe a pellet moderne, ma esclusivamente dedicato alla cappa. L'aria che viene aspirata passa attraverso dei filtri antigrasso che la purificano.
Dal punto di vista tecnico, la cappa aspirante richiede un'installazione professionale. Una canalizzazionme inadeguata potrebbe causare l'inefficienza del dispositivo. Le cappe aspiranti per isola sono di tendenza perché soddisfano, anche a livello estetico, il nuovo modo di abitare il living. Non mancano i modelli a parete, incassati a soffitto o sottopensile.
Cappe filtranti per cucina: come sono fatte e come funzionano
Nei contesti abitativi dove non è possibile creare un condotto per la fuoriuscita dell'aria viziata, le cappe filtranti per cucina emergono come soluzioni tecnologicamente flessibili. Stiamo parlando quindi di una cappa per cucina senza canna fumaria.
A differenza del modello aspirante, questa cappa non espelle l'aria all'esterno, ma la tratta in un circuito chiuso. L'aria attraversa i filtri a carboni attivi, che agiscono a livello molecolare intrappolando fumi, odori e grassi prima di essere restituita purificata all'ambiente. Può essere installata senza vincoli.
Bisogna però tenere conto del fatto che questo sistema non elimina del tutto l'umidità presente nell'ambiente. È però la soluzione perfetta nelle abitazioni dotate di un impianto di ventilazione meccanica controllata.
Cappa aspirante o filtrante: tabella comparativa
|Caratteristica Tecnica
|Cappa Aspirante (Canalizzata)
|Cappa Filtrante (Ricircolo)
|Destinazione dell'aria
|Espulsione totale verso l'esterno
|Purificazione e reimmissione nel locale
|Eliminazione Umidità
|Eccellente (rimuove il vapore acqueo)
|Assente (trattiene odori, non vapore)
|Sistema di Filtrazione
|Solo filtri antigrasso metallici
|Filtri antigrasso + Carboni attivi
|Efficienza Energetica
|Variabile (perdita di calore interno)
|Alta (mantiene la temperatura interna)
|Costi di Manutenzione
|Minimi (lavaggio filtri periodico)
|Ricorrenti (sostituzione carboni attivi)
Cappa aspirante o filtrante: perché scegliere un modello convertibile
Oggi, il mercato non impone più una scelta obbligata tra cappa aspirante o filtrante. La maggior parte dei modelli di ultima generazione funziona in doppia modalità: assicurati della presenza di questo aspetto tecnico prima dell'acquisto.
Acquistare un modello convertibile significa entrare in possesso di un elettrodomestico che integra la predisposizione per entrambi i regimi di funzionamento. Non si tratta di "adattare" un vecchio apparecchio, ma di acquistarne uno nuovo adeguatamente predisposto.
Questa dualità funzionale è strategica: l'investimento è sicuro in caso di una nuova disposizione della cucina o quando il cambio casa non trova disponibile una canna fumaria.
Cappa aspirante o filtrante: FAQ
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Qual è la differenza principale tra cappa aspirante e filtrante?La cappa aspirante espelle i fumi all'esterno tramite un condotto, mentre la filtrante purifica l'aria con filtri interni e la reimmette nell'ambiente. Su Arredamento.it analizziamo come la prima sia più efficiente nell'eliminare calore e umidità, mentre la seconda sia ideale per cucine senza foro d'uscita a parete.
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Come funziona la tecnologia dei filtri a carboni attivi?Nelle cappe filtranti, i carboni attivi catturano le molecole degli odori grazie alla loro struttura porosa. Tecnologie avanzate di brand leader assicurano un'efficienza di filtraggio superiore all'80%. Su Arredamento.it consigliamo la sostituzione periodica di questi componenti per mantenere l'aria della cucina sempre fresca e salubre.
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Quali sono i vantaggi di una cappa con motore Brushless?I motori Brushless rappresentano l'eccellenza tecnologica attuale, garantendo un'elevata potenza di aspirazione con un consumo energetico ridotto fino al 70%. Questa soluzione minimizza l'inquinamento acustico, rendendo la cucina un ambiente vivibile anche durante il funzionamento alla massima velocità. .
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È obbligatorio avere una cappa aspirante per legge?La normativa italiana UNI 7129 prevede l'obbligo di un sistema di smaltimento dei fumi in presenza di piani cottura a gas. Per approfondire gli aspetti normativi sulla sicurezza domestica, puoi consultare il sito ufficiale di UNI - Ente Italiano di Normazione, che definisce i requisiti tecnici per l'aerazione e la ventilazione dei locali.
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Cos'è il sistema di aspirazione perimetrale nelle cappe moderne?L'aspirazione perimetrale convoglia fumi e vapori verso le fessure situate lungo i bordi della cappa, sfruttando l'effetto Venturi. Questa tecnologia aumenta l'efficacia di cattura e riduce la rumorosità, offrendo al contempo un design estetico pulito.
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Come calcolare la potenza di aspirazione necessaria per la cucina?Per un ricambio d'aria ottimale, la cappa dovrebbe poter cambiare l'aria del locale 10 volte in un'ora. Il calcolo si ottiene moltiplicando il volume della stanza (superficie x altezza) per dieci. Scegliere un modello con una portata adeguata evita il ristagno di odori persistenti e la formazione di condensa sui mobili.
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Quali sono i vantaggi delle cappe integrate nel piano cottura?Le cappe downdraft aspirano i fumi direttamente alla fonte prima che salgano verso l'alto. Questa soluzione rivoluzionaria è perfetta per cucine a isola o sotto finestre, eliminando l'ingombro visivo della cappa tradizionale.