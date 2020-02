Scegli con noi la parete attrezzata per il tuo soggiorno

Parete attrezzata: a parete o a terra? consigli e soluzioni

3 modelli di parete attrezzata economica

Desiderate una parete attrezzata per il vostro soggiorno ma non disponete di un budget elevato? Nessun problema: vi mostriamo 3 modelli poco costosi e interessanti sotto ogni punto di vista.



Non possiamo non cominciare da Ikea: nella prima foto ecco la combinazione Besta, composta da 3 cassetti, 3 pensili chiusi e 2 a giorno, un mobiletto contenitore e 3 ripiani. Come vedete, c’è un ampio ripiano per sistemare la tv e i relativi cavi possono essere nascosti grazie alle apposite aperture collocate sul pannello di fondo. Il prezzo dell’intera struttura è pari a 500 euro.



Nella seconda immagine potete invece vedere la parete Basic di Mondo Convenienza effetto pino bianco, che presenta una madia, una vetrina, una mensola e un ripiano per la tv. Questa soluzione è stilisticamente versatile ma adatta soprattutto a un ambiente arredato in stile nordico o shabby chic. Prezzo: 355 euro.



Infine una proposta che abbiamo trovato su Amazon: una parete in laminato molto ampia e capiente, che comprende un armadio con vetrina incorporata, un mobile tv, un armadio più piccolo (anch’esso con vetrina) e una mensola. C’è l’illuminazione a Led integrata. Prezzo: 449 euro.