Box doccia moderni: minimalismo, comfort e tecnologia

Profili sottili e leggerezza visiva: la nuova espressione del lusso

Tra i concetti più apprezzati nel design d'interni ci sono l'essenzialità delle forme e la continuità visiva. I box doccia moderni sono progettati per ridurre al minimo l'impatto del pannello vetrato, favorendo una percezione più ariosa e fluida dell'ambiente. I profili ultra sottili e i skistemi senza telaio superiore o inferiore ridefiniscono il limite tra struttura e trasparenza. I piatti doccia a filo pavimento rafforzano ulteriormente la sensazione di apertura.



Sono disponibili profili neri, bianchi, color acciaio, bronzo o altrimenti colorati e finiture lucide o satinate Tutto è pensato per poter coordinare il box alla rubinetteria, accessori e ai nuovi mobili per il bagno.



Questo linguaggio progettuale è particolarmente vantaggioso se parliamo di bagni picoli, dove la leggerezza visiva è un requisito indispensabile che cambia la percezione dello spazio.