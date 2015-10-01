Redazione - 01 ottobre 201503 giugno 2026
Box doccia moderni: minimalismo, comfort e tecnologia
I box doccia moderni hanno assunto il ruolo di protagonisti: design che valorizza la continuità, materiali innovativi e tecnologia sono in primo piano.
Redazione - 01 ottobre 201503 giugno 2026
I box doccia moderni sono protagonisti del progetto bagno
La cabina doccia oggi non è più considerata solo un accessorio funzionale ma entra fin dall’inizio nella progettazione del bagno contemporaneo, che sia di servizio o padronale.
La parete doccia in vetro temperato da semplice chiusura tecnica diventa una partizione elegante con spessore dai 6 agli 8 mm, un punto focale che incide sulla percezione dello spazio.
Le migliori aziende propongono box doccia moderni realizzabili su misura al millimetro, personalizzabili nelle finiture del telaio, texture del piatto doccia, accessori integrati e tipologie di vetro (Trasparente, extra-chiaro, fumè, satinato o decorato). Ogni dettaglio contribuisce a migliorare estetica ed esperienza d'uso, giorno dopo giorno.
Profili sottili e leggerezza visiva: la nuova espressione del lusso
Tra i concetti più apprezzati nel design d'interni ci sono l'essenzialità delle forme e la continuità visiva. I box doccia moderni sono progettati per ridurre al minimo l'impatto del pannello vetrato, favorendo una percezione più ariosa e fluida dell'ambiente. I profili ultra sottili e i skistemi senza telaio superiore o inferiore ridefiniscono il limite tra struttura e trasparenza. I piatti doccia a filo pavimento rafforzano ulteriormente la sensazione di apertura.
Sono disponibili profili neri, bianchi, color acciaio, bronzo o altrimenti colorati e finiture lucide o satinate Tutto è pensato per poter coordinare il box alla rubinetteria, accessori e ai nuovi mobili per il bagno.
Questo linguaggio progettuale è particolarmente vantaggioso se parliamo di bagni picoli, dove la leggerezza visiva è un requisito indispensabile che cambia la percezione dello spazio.
La doccia walk-in è un trend: com'è fatta e quali vantaggi offre
La doccia walk-in è caratterizzata da una struttura aperta. È composta da una o due pareti fisse in cristallo che delimitano l'area dedicata alla routine quotidiana, lasciando uno spazio libero per l'ingresso.
L'assenza di meccanismi di apertura rende l'accesso immediato a utilizzatori di qualsiasi età ed è particolarmente utile in presenza di soggetti con problemi . Inoltre, la presenza di meno componenti significa anche una manutenzione più semplice e meno punti in cui possono accumularsi sporco, umidità o residui di calcare. Dal punto di vista estetico, la walk-in si distingue per la sua leggerezza visiva. Le grandi superfici in vetro valorizzano rivestimenti, rubinetteria e finiture, trasformando la zona doccia in un vero elemento d'arredo. Per questo motivo viene spesso scelta nei progetti di bagno contemporaneo, dove si ricerca un equilibrio tra funzionalità e design. Un ulteriore vantaggio riguarda l'accessibilità. Abbinata a un piatto doccia filo pavimento, la walk-in elimina gran parte delle barriere fisiche presenti nelle soluzioni tradizionali, risultando più agevole per persone di età diverse e per chi desidera un ambiente più pratico e sicuro.