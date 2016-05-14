Redazione - 14 maggio 201629 gennaio 2026
Sgabelli alti da cucina: guida alla scelta
Gli sgabelli alti da cucina sono perfetti per isole e penisole. La versatilità è un punto di forza, insieme al design accattivante.
Sgabelli alti da cucina: misure e distanze da mantenere
Chi sceglie una cucina angolare con penisola o isola centrale sa bene che servono sgabelli alti da cucina. Le classiche sedie si possono utilizzare solo se il top è ribassato.
Un bancone standard è alto dai 90 ai 100 cm, quindi dobbiamo prevedere sgabelli con un'altezza dai 78 ai 100 cm. La seduta deve risultare dai 25 ai 30 cm più bassa rispetto al piano di lavoro.
È consigliabile mantenere una distanza di 20-30 cm tra uno sgabello e l'altro. Questo spazio assicura che ogni ospite sia comodo e si possa sedere e alzare senza difficoltà.
La cucina moderna Palio di Stosa si completa con lo sgabello Clematide alto 78 cm, con struttura in faggio e seduta in polipropilene.
Sgabelli alti da cucina: modelli a confronto
Gli sgabelli alti da cucina fissi hanno quattro gambe e offrono la massima stabilità. I modelli girevoli e regolabili in altezza offrono una versatilità superiore: la seduta rotante facilita l'interazione tra chi cucina e chi siede. La regolazione in altezza si adatta ad utenti di diverse stature (dai bambini agli adulti).
|Caratteristica
|Sgabello Fisso
|Sgabello Regolabile/Girevole
|Stabilità
|Eccellente (4 gambe)
|Buona (base zavorrata)
|Versatilità
|Limitata all'altezza fissa
|Adatto ad ogni altezza dell'utilizzatore
|Design
|Linee pulite e leggere
|Più tecnico e moderno
|Ingombro
|Facilmente inseribile sotto il piano
|Base solitamente più ampia
Oyster di Veneta Cucine con sgabelli Giara alti 100 cm. La struttura delle sedute alte è in metallo. La scocca imbottita può essere richiesta in tessuto o velluto.
I plus che aumentano il comfort
Gli sgabelli alti da cucina devono essere belli da vedere e anche comodi durante l'uso quotidiano.
- Lo schienale alto è ideale per sedute prolungate durante i pasti o per chi lavora in smart working in una cucina open space con isola.
- Lo sgabello con schienale basso oppure senza è perfetto per colazioni veloci o aperitivi in compagnia di amici.
- Il poggiapiedi è essenziale per scaricare il peso delle gambe e mantenere una postura corretta.
- I modelli con braccioli offrono il massimo relax, ma sono un po' più ingombranti.
Lo sgabello Greta di Cattelan Italia è pensato per un ambiente dove la cucina convive con il soggiorno. La struttura è in acciaio verniciato; il rivestimento è disponibile in tessuto, pelle o ecopelle.
Materiali e colori per sgabelli alti da cucina
Le proposte sul mercato mixano materiali diversi:
- il legno è versatile e si adatta bene a cucine moderne o classiche contemporanee con le sue caratteristiche tonalità;
- il metallo è adatto per essere accostato ad una cucina moderna o industrial. È disponibile in diversi colori e finiture;
- il policarbonato è un materiale plastico innovativo perfetto per soddisfare un look moderno e minimal. È ampia la gamma di colori, finiture e le forme sono ergonomiche;
- per quanto riguarda il rivestimento prevalgono il tessuto e il velluto. Non mancano le proposte in pelle o ecopelle.
Per seduta e schienale potrai scegliere colori neutri, toni scuri o nuances accese in modo che si armonizzino con le tonalità presenti nell'ambiente o creino un contrasto ben studiato.
Todi di Aran Cucine è regolabile in altezza. La struttura è in metallo cromato, il sedile in polipropilene con cuscino in ecopelle. La seduta è alta dai 60 agli 82 cm.
Basil di Calligaris ha struttura in metallo, base a slitta e poggiapiedi. Il sedile è in polipropilene.
Folk di Pedrali ha struttura e schienale in frassino con anello in alluminio colorato come segno distintivo. Il sedile è imbottito in tessuto oppure in pelle o ecopelle.
Gli sgabelli alti da cucina devono essere sicuri per tutta la famiglia
Quando in casa ci sono bambini, la sicurezza degli sgabelli alti da cucina è un requisito fondamentale.
I modelli con quattro gambe o base a slitta sono affidabili, riducendo drasticamente il rischio di ribaltamento. Gli sgabelli con un’unica gamba centrale richiedono cautela: è fondamentale che la base sia pesante ed è meglio testarli personalmente.
Ricorda che un modello pesante assicura stabilità, ma se deve essere spostato frequentemente per la pulizia è meglio optare per materiali che offrono leggerezza e al tempo stesso solidità.
Nella cucina Young di Stosa è ambientato lo sgabello Eclisse, realizzato con una struttura in metallo verniciata alta 79 cm.