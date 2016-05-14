Sgabelli alti da cucina: guida alla scelta

Materiali e colori per sgabelli alti da cucina

Le proposte sul mercato mixano materiali diversi:

il legno è versatile e si adatta bene a cucine moderne o classiche contemporanee con le sue caratteristiche tonalità;

il metallo è adatto per essere accostato ad una cucina moderna o industrial. È disponibile in diversi colori e finiture;

il policarbonato è un materiale plastico innovativo perfetto per soddisfare un look moderno e minimal. È ampia la gamma di colori, finiture e le forme sono ergonomiche;

colori, finiture e le forme sono ergonomiche; per quanto riguarda il rivestimento prevalgono il tessuto e il velluto. Non mancano le proposte in pelle o ecopelle.

Per seduta e schienale potrai scegliere colori neutri, toni scuri o nuances accese in modo che si armonizzino con le tonalità presenti nell'ambiente o creino un contrasto ben studiato.



Todi di Aran Cucine è regolabile in altezza. La struttura è in metallo cromato, il sedile in polipropilene con cuscino in ecopelle. La seduta è alta dai 60 agli 82 cm.



Basil di Calligaris ha struttura in metallo, base a slitta e poggiapiedi. Il sedile è in polipropilene.



Folk di Pedrali ha struttura e schienale in frassino con anello in alluminio colorato come segno distintivo. Il sedile è imbottito in tessuto oppure in pelle o ecopelle.