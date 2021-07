Lavatrice Samsung QuickDrive, lavaggio in metà tempo e bucato perfetto

Samsung QuickDrive, lavatrice smart per risultati impeccabili

Cestello doppio movimento QuickDrive

Q-rator: la lavatrice si controlla con un’App

Auto Optimal Wash: il lavaggio personalizzato

Programmi di lavaggio personalizzati

Se dalla vostra lavatrice vorreste ottenere eccellenti prestazioni di lavaggio, anche a basse temperature, Samsung ha messo a punto per voi la tecnologia Ecolavaggio , alleata preziosa per il massimo risparmio energetico. La pulizia resta impeccabile, mentre colori e tessuti si mantengono perfetti. Come? Il detersivo, trasformato in bolle, penetra con più rapidità nella trama dei tessuti e lo sporco viene rimosso facilmente. Nei cicli in lavatrice l’utilizzo del vapore presenta notevoli vantaggi: evita l’usura dei tessuti che tratta con delicatezza e mantiene soffici; conserva i colori brillanti; igienizza i capi a basse temperature. Quando in Samsung QuickDrive viene attivato il programma Steam , il potente getto che proviene dal fondo del cestello è in grado di rimuovere il 99,9% dei batteri e allergeni, per regalarci un pulito davvero impeccabile.

Con AddWash aggiungi capi a lavaggio iniziato

Lavatrice silenziosa per un comfort ottimale