Tutte le novità per i mobili per cucina

Redazione - 01 agosto 2022

I mobili per una cucina multifunzionale

Negli ultimi anni si è assistito a un profondo ripensamento della disposizione e dell’organizzazione degli spazi domestici. Rispecchiando un ritmo dinamico dell’abitare, una i mobili per cucina moderni devono necessariamente essere versatili e adattabili alle diverse esigenze che si presentano durante la giornata, integrando più funzioni. Luogo di convivialità, fulcro della casa e, con l’introduzione dell’home office, anche postazione di lavoro. Lunghi ripiani possono, all’occorrenza, trasformarsi in scrivania, integrando il progetto della cucina alla zona living. Start Time di Veneta Cucine è attrezzabile con elementi multifunzione come piani di lavoro e scrivanie, da destinare allo smart-working.

Sostenibilità e rispetto dell'ambiente in primo piano

Tra i temi più importanti del nostro tempo, quello della sostenibilità è senza dubbio il più urgente. Ma come è possibile ridurre effettivamente l’impatto ambientale nel settore dell’arredamento e in particolare dei mobili per cucina? Una transizione ecologica può articolarsi in diversi step: una revisione dei processi produttivi , che si basi su rigorosi protocolli di qualità;

La cucina Metropolis di Stosa è prodotta con mobili legno dotato della certificazione FSC®, marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Questo modello consente di dare forma a progetti eccellenti sia del punto di vista estetico che in termini di sostenibilità ambientale.

I materiali dei nuovi mobili per cucina

Quali sono i materiali più attuali per i mobili per cucina? Il vetro , sinonimo di leggerezza e luminosità, lascia come sospeso un monolite, al contrario pesante e pieno, nella nuova cucina 36e8 Glass di Lago , in un interessante gioco di contrasti;

L'isola protagonista tra i mobili per cucina