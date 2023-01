Ante cucina, le nuove finiture

Redazione - 09 dicembre 2013

Le essenze del legno per le ante cucina

La cucina e tutto il mondo che vi ruota attorno è un’arte, ma anche una moda: un ambiente in cui si sperimenta e si osa, accostando gusti, stili e sapori differenti. Vetro, essenze del legno inedite, finiture attuali come l’eco cemento rivestono le ante cucina e personalizzano l’ambiente. Soluzioni contemporanee e innovative quelle proposte da Arrex Le Cucine, che con il modello Zenzero crea un ambiente in cui predomina la pregiata essenza di rovere, scelta nelle tonalità naturale o tortora per le ante di spessore 28 mm. Contrasto voluto e originale tra la solidità conferita alla cucina dalla finitura “rusticata” e spazzolata profonda, dall’effetto massiccio, e la leggerezza delle basi sospese dell’isola H48 che ha basamento rientrante. Completano la composizione alcuni elementi a giorno in acciaio laccato in scala RAL, stesso materiale scelto per il piano di lavoro e la cappa. Per un ambiente cucina tutto da vivere.

Ante per la cucina in eco-cemento

L’ultimo progetto firmato Cesar si arricchisce di nuove finiture che ne sottolineano il carattere contemporaneo e versatile. Kalea, infatti, propone per le ante cucina una finitura in eco-cemento, contraddistinta dall’aspetto materico e ricercato per un’estetica d’impatto, ed una in vetro laccato lucido oppure acidato, per un effetto “leggero” e raffinato. Nuove soluzioni per personalizzare ancora di più l’ambiente della casa maggiormente vissuto e a dibito oggi a funzioni molteplici. La libertà compositiva di Kalea si esprime anche nella capacità di infrangere gli schemi tradizionali di organizzazione dello spazio in cucina: i moduli hanno larghezze diverse e si assemblano quasi come un “puzzle”. Grazie ad ante di misure diverse in larghezza o in altezza, a una serie di contenitori a giorno di dimensioni variabili, che possono essere inseriti secondo le esigenze dei clienti nelle basi, nei blocchi dispensa e nei pensili, e all’abbinamento di finiture diverse, la cucina diventa lo specchio di chi la sceglie e la vive. Le ante cucina di Kalea, infine, si distinguono per il loro spessore sottile - 14 mm – ottenuto grazie ad avanzate ricerche tecnico produttive, e segno distintivo di una scelta stilistica di grande classe.

Ante in vetro by Veneta Cucine

Molteplici le soluzioni cromatiche proposte da Veneta Cucine per valorizzare la forza espressiva del vetro nelle ante cucina del modello Ri-flex: Amaranto, Ardesia, Bianco, Blu Cina, Grigio Corda, Marrone Oliva, Nero. Vi proponiamo la versione di Ri-flex con ante in vetro laccato lucido color grigio corda. Iltop è in Okite, con spessore 2 cm. Completa la composizione la cappa Falmec Lumen, larga 175 cm. Le ante cucina di Ri-flex utilizzano il sistema di apertura Shell System, che viene applicato orizzontalmente alle basi per facilitare la presa per l’apertura e la chiusura dei vani, oppure viene adottato, in verticale, alle colonne. Il profilo, disponibile in alluminio finitura titanio, permette l’apertura dell’anta senza l’uso della maniglia.

La cucina componibile: un classico sempre di moda