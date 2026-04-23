Redazione - 23 aprile 202623 aprile 2026
Forme e materiali delle nuove cucine: la fine del minimalismo
Le nuove cucine abbandonano le forme squadrate a favore di geometrie più morbide: materiali di alta qualità, colori saturi e finiture raffinate sono protagonisti.
Redazione - 23 aprile 202623 aprile 2026
La cucina privilegia l’accoglienza con linee più morbide
Visitando EuroCucina, la manifestazione biennale che racconta l'evoluzione del design della cucina, tra i segnali più evidenti emerge un cambiamento nel linguaggio formale.
Il minimalismo si attenua, le geometrie diventano più gentili e si arrotondano nei terminali, contribuendo a costruire un ambiente visivamente più armonico e accogliente. Non è solo una scelta estetica, ma una direzione progettuale che risponde ad un’esigenza più ampia: rendere la cucina meno tecnica e più integrata nella dimensione domestica.
Gli angoli stondati delle isole cucina e le linee sinuose accompagnano il movimento all’interno dello spazio e assecondano il design di imbottiti, tavoli da pranzo tondi oppure ovali e terminali curvi del piano snack. La cucina si avvicina così al linguaggio del living, condividendone comfort e informalità.
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Materiali cucina: tecnologia e sostenibilità in primo piano
I materiali sono di altissima qualità e l’evoluzione li rende protagonisti di un processo creativo dove è la materia stessa a definire estetica, forma e funzione.
- La pietra subisce una metamorfosi tecnologica che ne alleggerisce il peso preservando l'estetica autentica.
- L’acciaio inossidabile abbandona la sua naturale freddezza e cambia aspetto attraverso un sofisticato processo che offre un'elegante finitura ramata. Il risultato è sorprendente e si traduce in un gioco di luce che trasforma l'atmosfera in cucina aggiungendo un tocco di calore.
- Il legno, materiale vivo per eccellenza, si accosta all'acciaio e al materiale ceramico che imita alla perfezione marmi e pietre.
Tutto è pensato nell’ottica di un perfetto equilibrio tra funzionalità, bellezza e benessere. Il legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e i materiali riciclabili come gres e vetro riducono l'impatto ambientale. L'impiego di vernici senza solventi abbatte significamente le emissioni nocive dentro casa, migliorando di fatto il comfort abitativo.
I colori delle nuove cucine sono avvolgenti
Il colore entra a pieno titolo nel progetto cucina. Le tendenze si concentrano su toni più caldi e profondi come cacao, beige intenso, bordeaux, ruggine e grafite. Le diverse sfumature danno la possibilità di personalizzare la composizione come espressione della propria personalità.
Il colore sui frontali si esprime in modo uniforme oppure è distribuito tra basi, colonne e isole per valorizzare accostamenti, contrasti e regalare ritmo visivo. È un vero e proprio strumento progettuale che crea un dialogo tra le diverse funzioni, riflettendo i gusti estetici di chi vive la casa.
Le finiture di tendenza per le ante cucina
Per le ante cucina la finitura opaca vede una netta affermazione: sopporta meglio l'uso quotidiano non evidenziando impronte, aumentando la sensazione di ordine già dal primo sguardo.
Non mancano i laccati lucidi spazzolati, pensati per interagire con la luce amplificando la luminosità del locale e facendolo sembrare più grande. Come già accennato, la nuova finitura ramata applicata all’acciaio Inox richiama le sfumature del metallo nobile per conferire alla superficie una matericità esclusiva.
La lavorazione millerighe introduce movimento a livello visivo, ricercati effetti tridimensionali, percezioni tattili e giochi di luce e ombre su vetro o legno.
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Forme e materiali delle nuove cucine: la fine del minimalismo: FAQ
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Cosa si intende per fine del minimalismo nelle nuove cucine?Il superamento del minimalismo puro segna il ritorno a un design più morbido, con la cucina che diventa più accogliente. Si prediligono atmosfere calde, privilegiando il comfort visivo rispetto al rigore degli anni passati, come sottolineato negli approfondimenti di Arredamento.it.
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Quali sono i materiali protagonisti delle cucine contemporanee?Le nuove tendenze mettono al centro la matericità attraverso l'uso di pietre naturali lavorate, metalli come l'acciao inossidabile e legni dogati. Grande rilievo viene dato a superfici tecnologiche avanzate, capaci di coniugare un'estetica scultorea a prestazioni elevate, garantendo al contempo una sensazione tattile e una lunga durata.
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Come cambiano le forme dei mobili cucina?Si assiste a una decisa rottura delle geometrie rigide in favore di linee curve e volumi ibridi. Le isole diventano blocchi scultorei con geometrie organiche che richiamano il design degli anni '70, trasformando la cucina in un elemento d'arredo fluido capace di dialogare apertamente con l'area living.
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Quali tecnologie migliorano la resistenza dei piani?L'adozione di materiali innovativi come la finitura Fenix NTM rappresenta l'eccellenza tecnologica attuale. Grazie alle nanotecnologie, queste superfici offrono proprietà riparabili termicamente e un'altissima resistenza a graffi e impronte. Anche l'HPL stratificato resta una scelta primaria per la sua robustezza e versatilità estetica in contesti professionali e domestici.
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Come integrare la cucina nel living in modo armonioso?L'integrazione avviene tramite sistemi passanti e librerie bifacciali che eliminano i confini netti tra le zone. Secondo i trend analizzati da Arredamento.it, l'uso di finiture coerenti tra i mobili della cucina e i complementi del soggiorno permette di creare un ambiente unico, funzionale e stilisticamente omogeneo.
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Perché scegliere materiali naturali come il marmo e la pietra?Pietra e marmo offrono un'autenticità visiva ineguagliabile che arricchisce il progetto sartoriale. Questi materiali sono trattati con tecniche moderne per ridurne la porosità e aumentarne la praticità. Per approfondire le normative sui materiali a contatto con gli alimenti, consultare il sito del Ministero della Salute.
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Qual è l'importanza della sostenibilità nei nuovi materiali?La progettazione moderna privilegia materiali durevoli e facilmente riciclabili, riducendo l'impatto ambientale del ciclo produttivo. L'attenzione verso certificazioni internazionali garantisce l'assenza di emissioni nocive.