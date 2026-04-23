Forme e materiali delle nuove cucine: la fine del minimalismo

La cucina privilegia l’accoglienza con linee più morbide

Visitando EuroCucina, la manifestazione biennale che racconta l'evoluzione del design della cucina, tra i segnali più evidenti emerge un cambiamento nel linguaggio formale.



Il minimalismo si attenua, le geometrie diventano più gentili e si arrotondano nei terminali, contribuendo a costruire un ambiente visivamente più armonico e accogliente. Non è solo una scelta estetica, ma una direzione progettuale che risponde ad un’esigenza più ampia: rendere la cucina meno tecnica e più integrata nella dimensione domestica.



Gli angoli stondati delle isole cucina e le linee sinuose accompagnano il movimento all’interno dello spazio e assecondano il design di imbottiti, tavoli da pranzo tondi oppure ovali e terminali curvi del piano snack. La cucina si avvicina così al linguaggio del living, condividendone comfort e informalità.