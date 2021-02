Scopri con noi cos'è una lavatrice smart

Redazione - 30 ottobre 2013

Cosa sono le lavatrici con tecnologia smart

Sempre più spesso si sente parlare di lavatrici smart, anzi: stiamo assistendo a una crescente richiesta relativa a questo tipo di elettrodomestico . Ma se non hai ancora ben chiaro di cosa si tratti, sappi che ti trovi nel posto giusto. Procediamo per gradi, definendo innanzi tutto il concetto di base: una lavatrice dotata di tecnologia smart può essere connessa alla rete wireless di casa e quindi controllata da remoto.



Vogliamo essere ancora più precisi: le aziende che realizzano elettrodomestici smart devono, necessariamente, mettere a punto anche un’apposita app. Quest’ultima viene scaricata in modo del tutto gratuito dall’utente, che può così gestire l’apparecchio tramite il proprio smartphone o tablet.



Il grado di praticità è elevato, qualsiasi dimenticanza o distrazione non è più un problema; anche quando si è fuori, infatti, è possibile avviare la lavatrice, spegnerla, impostare un programma di lavaggio piuttosto che un altro ma anche usufruire di numerosi altri vantaggi che stiamo per scoprire insieme.

Quali vantaggi ci offrono le lavatrici connesse

La gestione da remoto è il principale vantaggio offerto dalle lavatrici smart, ma certamente non l’unico. Tramite le varie app è possibile consultare una serie di consigli utili e pratici, che consentono per esempio di impostare la giusta temperatura, individuare il numero di giri della centrifuga più adatto a seconda dei capi, insomma avviare di volta un volta il ciclo di lavaggio ottimale e anche memorizzarlo per poi guadagnare ulteriore tempo.



Tutto questo permette di preservare il bucato nel tempo, proteggere le fibre e i colori, ma anche ottenere un concreto risparmio energetico ed evitare sprechi di altro tipo: molti di questi elettrodomestici, infatti, sono capaci di dosare automaticamente la quantità di detersivo.



Sempre per mezzo delle applicazioni, in più, si trovano risposte ai più disparati dubbi e anche soluzioni relative a eventuali malfunzionamenti nonché informazioni di manutenzione periodica. Il risultato? Si prolunga facilmente la vita dell’elettrodomestico e si gode di un maggior livello di sicurezza. Aggiungiamo che un numero crescente di lavatrici riconosce i comandi vocali e questa è un’altra grande comodità in più.

Le funzionalità più diffuse di questi modelli

Le lavatrici smart sono caratterizzate da numerose funzionalità, tutte derivanti dall’applicazione delle tecnologie più all’avanguardia. Naturalmente ogni modello ha le sue peculiarità, ma alcune di queste sono ormai parecchio diffuse e comuni. Vediamole insieme.



Al primo posto mettiamo il dosaggio automatico sia del detersivo che dell’ammorbidente, che fa il paio con eventuali aggiunte quando necessarie. L’utente, in sostanza, deve limitarsi a caricare la lavatrice. Spesso questo tipo di elettrodomestico, d’altra parte, sceglie in totale autonomia anche il ciclo di lavaggio più adatto, dopo aver identificato – tramite appositi sensori – i tessuti, i colori e persino il grado di sporco.



Anche l’acqua, in diversi casi, viene dosata con precisione al fine di eliminare gli sprechi, tutelare le fibre e velocizzare l’esecuzione del ciclo selezionato. E ancora, sempre più frequente è la possibilità di collegare la lavatrice e l’asciugatrice, facendole così dialogare fra loro: quando l’una finisce il suo lavoro, di conseguenza, entra in azione l’altra.



Si registra un crescente numero, d’altra parte, di lavatrici connesse dotate di un secondo oblò, di dimensioni contenute, tramite cui aggiungere i capi dimenticati in qualsiasi fase del lavaggio.

Quanto costa una lavatrice intelligente