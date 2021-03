Stai per acquistare una asciugatrice? Ecco quale scegliere

Redazione - 16 gennaio 2014

Sai come funziona l’asciugatrice? Te lo spieghiamo noi

Asciugatrice fa rima con comodità: chi l’acquista, non deve preoccuparsi di stendere il bucato e non subisce più condizionamenti dal meteo. Il classico pensiero “Ho caricato la lavatrice, speriamo che non piova” non fa più la sua comparsa nella mente di chi possiede un simile elettrodomestico.



Ma come funziona? Semplice: basta inserire i panni bagnati, impostare di volta in volta il programma più adatto e azionare la macchina. Alcune caratteristiche, come la rotazione alternata del cestello o il puntale sulla parete di fondo dello stesso, riducono lo stropicciamento e assicurano un’asciugatrice più uniforme.



L’acqua viene estratta dai capi per mezzo di due differenti tecnologie: a condensazione e a pompa di calore. Le asciugatrici a condensazione sono composte dalla vasca, da una ventola e da una resistenza elettrica. Quest’ultima è collocata nel retro della macchina nonché ricoperta da un materiale isolante; si surriscalda e di conseguenza genera aria calda, la quale a sua volta viene diffusa nel cestello dalla ventola. Grazie alla continua roteazione del cestello, tutto il bucato viene asciugato perfettamente.



Negli apparecchi a pompa di calore sono invece presenti un compressore con gas refrigerante e due scambiatori di calore: uno riscalda l’aria secca immessa nel cestello e l’altro raffredda quella che invece fuoriesce, che viene così condensata e poi raccolta nell’apposito contenitore oppure eliminata tramite lo scarico a muro.

Valuta con attenzione i consumi energetici

Quando si acquista un’asciugatrice, è importante osservare bene l’etichetta energetica, perché grazie ad essa si possono definire i consumi. Le classi di efficienza sono identificate da sette lettere, dalla A alla G, cui si aggiungono A+, A++ e A+++. A queste ultime appartengono gli elettrodomestici che consumano meno. Poi abbiamo la A, la B e così via; più si va avanti, più gli apparecchi in questione consumano.



Ricordiamo che da marzo 2021 è entrata in vigore la nuova etichetta energetica, che torna ad essere composta dalle suddette lettere e non prevede le classi recentemente aggiunte, ovvero connotate dal segno +. La novità, tuttavia, per il momento non riguarda le asciugatrici: molto probabilmente bisognerà attendere il 2022.



Per chiarire ulteriormente le idee, si fa presente che un’asciugatrice in classe A consuma all’incirca 1kWh per ogni ciclo di asciugatura. Il prezzo di un Kilowattora non è univoco ma dipende dal fornitore con cui è stato stipulato il contratto; varia, inoltre, a seconda della fascia oraria. In ogni caso, si parla di pochi centesimi.

Scegli la capacità di carico adatta a te

Come le lavatrici, anche le asciugatrici hanno differenti capacità di carico: si parte da 6 kg per arrivare anche a 13-14 kg. Come regolarsi? Ecco subito la risposta: per un single e per una coppia è perfetta un’asciugatrice slim da 6-7 kg, per una famiglia di 3-4 persone si consiglia un modello il cui cestello abbia una capienza compresa fra gli 8 e i 10 kg. Per le famiglie più numerose sarebbe opportuno non scendere sotto i 12 kg, altrimenti ci si ritrova costretti a procedere con 2 cicli consecutivi.



Viene naturale pensare che la lavatrice e l’asciugatrice debbano avere la medesima capacità; è esatto, tuttavia vogliamo far presente che in alcuni casi, a fronte di dimensioni teoricamente uguali, in realtà il cestello dell’asciugatrice risulta più piccolo rispetto a quello della lavatrice. Meglio, quindi, se fra i due elettrodomestici c’è una differenza pari a 1 kg.



In altre parole, per esempio, se la lavabiancheria è da 7 kg, è preferibile acquistare un’asciugatrice da 8 kg. Un’altra dritta: sarebbe opportuno acquistare apparecchi della stessa marca.

Le funzioni comuni e quelle speciali