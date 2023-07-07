Redazione - 07 luglio 202307 gennaio 2026
Idee e consigli sulla penisola per cucine
La penisola per cucine si adatta ad ambienti di ogni dimensione, regalando funzionalità e un tocco di design ai nostri spazi.
I vantaggi della penisola per cucine
La penisola per cucine è di tendenza e sempre più richiesta. È un elemento collegato alla composizione, che si estende con eleganza verso il centro della stanza.
- La penisola rappresenta di fatto un piano di lavoro aggiuntivo davvero utile perché, si sa, in cucina lo spazio di lavoro non basta mai.
- È una valida alternativa all'isola cucina perché richiede meno metri quadri a disposizione.
- All'interno di un progetto cucina soggiorno open space separa discretamente spazi e funzioni, lasciando che gli arredi presenti nel locale dialoghino in perfetta armonia.
- Questo layout consente a chi prepara i cibi di mantenere il contatto visivo con gli ospiti, favorendo la conversazione e la socialità.
Stosa propone Young. È una composizione con penisola che si inserisce in spazi esteticamente coordinati per rendere l'ambiente unico sempre più bello e pratico da vivere.
Le diverse tipologie di penisola per cucine
Una delle versioni più diffuse di penisola per cucine è quella concepita come piano snack, ideale per accogliere colazioni e pranzi veloci. Nelle tipologie più ampie questo versatile elemento può sostituire egregiamente il tavolo da pranzo se non hai lo spazio necessario per un modello separato.
Si possono integrare il lavello e la zona cottura in questa posizione; una moderna cappa integrata nel piano a induzione è la scelta ideale. La parte sottostante della penisola può essere sfruttata per integrare cassettoni, basi con ante o scaffali a giorno per offrire maggiore contenimento. Non dimenticare che una buona illuminazione cucina moderna migliora la vivibilità dell'ambiente e rende la penisola una vera protagonista.
Trend Grip di Forma Cucine divide gli spazi con una penisola attrezzata davvero funzionale. La sua struttura con finitura Abete Antico crea un contrasto ricco di personalità abbinato alla cucina grigia.
Start Time di Veneta Cucine ci mostra un layout angolare con penisola in finitura coordinata in laccato opaco Beige Soft 904.
La cucina con penisola Natural di Moretti Compact offre la massima personalizzazione in termini di materiali e colori, per soddisfare ogni gusto.
Penisola per cucine: misure e disposizione
C’è chi preferisce la penisola per cucine appoggiata sul top su cui è fissata o chi la desidera alla stessa quota. In entrambi i casi per sedersi si useranno degli sgabelli alti. Il modello ribassato è alto circa 75 cm e può essere fruito utilizzando delle normali sedie moderne per cucina.
La profondità ideale per un piano snack si aggira tra i 45 e i 60 cm; se la penisola è operativa meglio prevedere 80-90cm. La sua lunghezza dipende dai centimetri disponibili e dalla disposizione dei mobili. È una soluzione che esprime il massimo del suo potenziale se aggiunta ad una configurazione angolare, ma funziona bene anche accostata ad una cucina a U oppure in linea. La lunghezza suggerita è di almeno 90 cm. Non meno di 100 cm, ma ancor meglio 120, è lo spazio giusto da mantenere tra la penisola e gli altri mobili, per permettere una buona apertura di ante e cassetti.
City di Stosa è una cucina moderna con anta telaio in legno di rovere termostrutturato disponibile in diverse tonalità. È ampio il tavolo penisola laterale.
Abbinamenti di materiali e finiture penisola per cucine
La vasta offerta presente sul mercato offre intramontabili cucine moderne bianche in laminato o laccate ma anche versioni colorate, bicolore oppure in legno. La penisola per cucine potrebbe utilizzare la medesima finitura della composizione oppure lo stesso materiale del top per un effetto di continuità, ma anche optare per un contrasto ben studiato.
Ricorda che la scelta del materiale gioca un ruolo determinante nel definire il carattere e la durata nel tempo di questa superficie. Dovrebbe essere sempre e comunque facile da pulire e pratica nell'uso quotidiano.
DeLinea di Scavolini ci mostra una composizione con penisola con ante in decorativo Concrete e laccato opaco Blue Moon. Il top e la penisola sono in gres Calce Grigio.
