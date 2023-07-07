Idee e consigli sulla penisola per cucine

Penisola per cucine: misure e disposizione

C’è chi preferisce la penisola per cucine appoggiata sul top su cui è fissata o chi la desidera alla stessa quota. In entrambi i casi per sedersi si useranno degli sgabelli alti. Il modello ribassato è alto circa 75 cm e può essere fruito utilizzando delle normali sedie moderne per cucina.



La profondità ideale per un piano snack si aggira tra i 45 e i 60 cm; se la penisola è operativa meglio prevedere 80-90cm. La sua lunghezza dipende dai centimetri disponibili e dalla disposizione dei mobili. È una soluzione che esprime il massimo del suo potenziale se aggiunta ad una configurazione angolare, ma funziona bene anche accostata ad una cucina a U oppure in linea. La lunghezza suggerita è di almeno 90 cm. Non meno di 100 cm, ma ancor meglio 120, è lo spazio giusto da mantenere tra la penisola e gli altri mobili, per permettere una buona apertura di ante e cassetti.



City di Stosa è una cucina moderna con anta telaio in legno di rovere termostrutturato disponibile in diverse tonalità. È ampio il tavolo penisola laterale.